00:02 Uhr

Schneller, höher, weiter

SpVgg Auerbach und LG Reischenau-Zusamtal trumpfen bei den schwäbischen Meisterschaften auf

Als am ersten Tag die Leichtathleten der SpVgg Auerbach/Streitheim bei den schwäbischen Meisterschaften Bilanz zogen, war die Ausbeute mit je einer Gold- und Bronzemedaille noch recht mager, denn die Spitzenathletinnen pausierten und bereiten sich auf die Qualifikation in einer Woche im Siebenkampf zu den deutschen Meisterschaften vor. Doch am Tag zwei kamen noch fünf Gold-, zwei Silber- und eine Bronzemedaille dazu und hellten die Mienen der Trainer auf.

Drei Meistertitel für Tobias Stiastny

Vor allem die männliche Jugend U14 sahnte ab und landete oft unter den ersten drei. Allen voran der 13-jährige Tobias Stiastny, der sich dreimal als schwäbischer Meister feiern lassen konnte. Erster im Diskuswurf mit 34,00 und im Speerwurf mit 34,78 Metern und Zweiter mit der Kugel mit 10,61 m, damit stellte er den alten Vereinsrekord, gehalten von Adrian Sasse aus dem Jahre 2014, ein. Den dritten Titel feierte er mit der 4x75-m-Staffel der U14 gemeinsam mit Lucas Wiedemann, Moritz Möckl und Moritz Kunert in 41,39 Sekunden.

Eine Klasse für sich war ebenso in der Klasse M13 über 75m Lucas Wiedemann. Bei 9,99 Sekunden blieben bei seinem Meisterlauf die Uhren stehen, zusätzlich wurde er Vizemeister über 60m Hürden in 11,22 Sek. und Dritter im Weitsprung mit 4,30m. Bei den Mädchen W12 flog der 400g schwere Speer von Lena Stadler mit 18,65m am weitesten, während sie im Weitsprung (3,95m) Platz fünf belegte. Auf Platz sechs lief über 800m in der Klasse M12 Moritz Kunert

Bei den älteren U-20-Athletinnen lief Alina Dieminger über 400m als Erste ins Ziel, während sie mit der 4x100-m-Staffel der SpVgg zusammen mit Annika Schußmann, Juliane Frank und Julia Bschorr in 55,37 Sek. schwäbische Vizemeisterin wurde. (koh)

Stabhochsprung ist die Domäne der LG Reischenau-Zusamtal

Die LG Reischenau-Zusamtal schickte zwölf Athletinnen bei der Jugend U16 und U20 an den Start. Dabei konnten drei Titel, fünf Silber- und vier Bronzeplätze errungen werden. Mit gleich vier Podestplätzen war Julia Businger erfolgreichste Athletin der LG. Sie gewann in der U20 den Kugelstoßwettbewerb mit 9,54m. Den Vizetitel sicherte sie sich jeweils im Diskus und Speerwurf. In allen drei Wurfdisziplinen wurde die Athletin aus Dinkelscherben von ihrer Vereinskameradin Katrin Fischer aus Zusmarshausen auf dem Podest mit jeweils zweiten und dritten Plätzen flankiert. In der 4x100-m-Staffel holte sich Julia Businger mit ihren Vereinskameradinnen Katrin Fischer, Leonie Sapper und Nikola Kindig schließlich noch Bronze. Weitere Vizetitel sicherten sich in der Altersklasse W14/W15 Antonia Tischmacher im Diskuswurf und Teresa Maier über die 800-m-Distanz. Bronze ging an Emilia Wagner im Weitsprung. Trainerin Silvia Maisch konnte rundum zufrieden sein mit ihren Athletinnen.

Als weitere Domäne der LG Reischenau-Zusamtal ist der Stabhochsprung zu bezeichnen. Hier ging Trainer Jürgen Hinterstößer mit seinen zwei Jugendlichen Mona Henle und Lena Albrecht an den Start. Beide holten sich den schwäbischen Meistertitel in ihren Altersklassen W15 und U20 mit übersprungenen 2,60m bzw. 2,70m. Jürgen Hinterstößer, selbst bereits Seniorenathlet und bayerischer Meister, ging bei den Männern in der Hauptklasse an den Start. Er erzielte im Vergleich zu seinen wesentlich jüngeren Mitkonkurrenten mit übersprungenen 2,90m einen hervorragenden vierten Platz.

Warme Temperaturen und Sonne lockten viele Athletinnen und Athleten zu Teil zwei der schwäbischen Meisterschaften, diesmal für die Männer, Frauen und Jugend U18 und U14. Die LG stellte 17 Starter. Die zwölfjährige Magdalena Niederhofer trat zum ersten Mal über eine Hürdenstrecke an: Für die 60 Meter benötigte sie 11,88sec und wurde Zweite. Danach nahm sie noch am Sprint (75m, 10,77sec, Platz 5) und in ihrer Paradedisziplin, dem Weitsprung, teil, wo sie mit 4,37m den Titel holte. Joelyn Kropka (W13) wurde über 60 Meter Hürden (11,31sec) in ihrer Altersklasse Sechste. Im anschließenden 800-Meter-Lauf wurde sie mit einer Zeit von 2:43,81min Vizemeisterin. Jakob Dauner (M13) nahm nach dem 75m (11,06sec, Platz 5) auch am 800-Meter-Lauf teil. Er brach mit einer Zeit von 2:49,73min (PBL) in einem taktischen Rennen den bestehenden Vereinsrekord und wurde im Endspurt Vizemeister.

Tim Ferletic wurde im Weitsprung der Männer mit 4,77m Dritter. Im Diskus erreichte er mit 22,41m eine neue persönliche Bestleistung, ebenso im Speerwurf: mit 37,02m (Platz 3). Rolf Kropka (M55) zeigte seine Klasse und stieß die 7,26 Kilogramm schwere Kugel 10,23m weit. Damit wurde er in der Hauptklasse Vierter. Den Diskus warf er auf 33,96m (Bronze) und den Speer 37,36m weit (Silber).

Michael Sandner (M50, gestartet in der Hauptklasse) und Jonas Sandner (MJU18) wurden beim 1500-Meter-Lauf jeweils Fünfter. (ms-, rk-)

Ella Schmucker von der LG ESV Augsburg/TSV Neusäß holte sich mit 13,42sec auf 100m und über 300m jeweils Platz drei. Eva Haas, Lara Schindler, Ella Schmucker und Julia Eisele liefen in 54,48sec auf Platz zwei in der 4x100-m-Staffel. Platz zwei und drei über die 2000m gingen an Katharina Wirth und Eva Haas. Über 400m Hürden der U18 schafften Lisa Haas und Rosina Zeller die Plätze zwei und drei. Charlotte Späth wurde bei ihrem ersten Speerwurfwettkampf bei der U14 gleich Dritte. Maja Steffen sicherte sich im Hochsprung und im Weitsprung Platz drei. Auch die selbst antretende Trainerin Nicole Kraus stand am Ende im Speerwurf der Frauen auf Platz drei. (AL)

