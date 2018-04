Schrecksekunden und Glücksmomente

vor 24 Min.

Nach der Verletzung eines Stadtberger Spielers fährt der Sanka aufs Spielfeld. Spitzenreiter TSV Gersthofen hat Dusel und der TSV Zusmarshausen landet einen Transfercoup

Von Oliver Reiser

Es gibt so eine alte Fußball-Weisheit, die besagt, dass der in der Tabelle oben stehende in den entscheidenden Phasen das nötige Quäntchen Glück hat, das halt oft dem Tüchtigen gebührt. In speziellen Fällen wird das dann auch oft als Bayern-Dusel bezeichnet, wenn man in Viertelfinale der Champions League einen Gegner wie den FC Sevilla erhält.

Der TSV Gersthofen hat am Wochenende mit der abstiegsbedrohten SSV Glött keinesfalls ein Freilos erwischt. Die Lilien machten dem Spitzenreiter ziemlich zu schaffen. Die von der Grippewelle befallene Elf von Trainer Gerhard Hildmann, der bei sommerlichen Temperaturen ebenfalls warm eingepackt war, musste mit dem letzten Aufgebot antreten. Nachdem Fieber und Schüttelfrost für zahlreiche Ausfälle sorgten, mussten mit Marco Baur, Florian Gai und Ronny Roth sogar drei Spieler aus der zweiten Mannschaft aushelfen. Während Baur sogar in der Anfangsformation stand, kam Ronny Roth nach einer Stunde zu seinem ersten Einsatz nach dreijähriger Abwesenheit von seinem Heimatverein. Der mittlerweile 32-Jährige ist nach Stationen beim FC Affing, TSV Aindling und FC Langweid sowie zwei Kreuzbandrissen Anfang der Saison zum TSV Gersthofen zurückgekehrt, um dort aus Spaß an der Freude ein bisschen zu kicken. Roth war maßgeblich daran beteiligt, dass die Schwarz-Gelben in der Schlussphase noch einen 1:0-Sieg bejubeln durften und damit weiter mit vier Punkten Vorsprung vor dem VfR Neuburg, der noch zwei Nachholspiele auszutragen hat, an der Spitze verbleiben.

„Unglaublich, dass wir uns nicht absetzen können“, sagt Gerhard Hildmann. In der Bezirksliga Nord hat Tabellenführer FC Kempten ebenfalls 57 Punkte, aber bereits 13 Punkte Vorsprung auf den Zweiten TV Erkheim. Nach dem Freitagabendspiel gegen den Tabellendritten TSV Rain II und dem darauffolgenden Gipfeltreffen beim VfR Neuburg könnten die Lechstädter die Lage vielleicht klären.

Die Chancen des TSV Meitingen , in dieser Saison noch an den beiden Spitzenteams TSV Gersthofen und VfR Neuburg vorbeizuziehen, sind nach der 1:3-Niederlage nur noch theoretischer Natur. Der Aufstieg in die Landesliga muss warten.

Im Aufstiegsrennen wird es nun auch für den SC Altenmünster schwer, noch an die Spitze zu kommen. Bereits acht Punkte beträgt nach der 1:2-Niederlage bei der TSG Thannhausen der Rückstandauf den sonntäglichen Gegner. Der Spitzenreiter der Kreisliga West schlug, nachdem er in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich durch Patrick Pecher kassiert hatte, zurück und kam mit der letzten Aktion durch ein Abstaubertor von Patrick Merkle zum alles entscheidenden Treffer.

Während der TSV Gersthofen einen Glücksmoment genießen durfte, gab es für die TSG Stadtbergen eine Schrecksekunde. Nachdem sich Sebastian Limmer, gleichzeitig sportlicher Leiter des Kreisklassisten, im Spiel beim Spitzenreiter TSV Firnhaberau verletzt hatte, fuhr der Rettungswagen einfach aufs Spielfeld und die Partie musste unterbrochen werden. „Er ist auf dem holprigen Platz ohne Fremdeinwirkung einfach weggeknickt“, berichtet Trainer Robert Walch. Obwohl nichts gebrochen ist, wird er mit einer Bänderverletzung wohl länger ausfallen und die Abwesenheitsliste der TSG damit weiter verlängern. „Es ist das alte Lied“, seufzt Robert Walch, „uns fehlen zu viele Leute aus den unterschiedlichsten Gründen.“ Dabei habe seine Mannschaft, die in diesem Jahr noch auf einen Sieg wartet, bei der knappen 1:2-Niederlage gut gespielt.

Da sowohl der TSV Neusäß (Bezirksliga Süd) als auch der FC Horgau (Bezirksliga Nord) nicht mehr zu retten sind, verspricht die Kreisliga Augsburg in der kommenden Saison einiges eine Derbys. Während der Abstieg für Neusäß der Super-Gau ist, sieht man das in Horgau nicht tragisch. „Wir haben gewusst, dass es schwer wird“, sagt Trainer Franz Stroh, spricht aber trotzdem von einer erfolgreichen Saison. „Um die Liga halten zu können, hätten wir gestandene Spieler holen können – aber wir wollen diese selber erzeugen. Und deshalb ist es uns für die Zukunft nicht bange.“

Die beiden Absteiger werden dann auf einen TSV Zusmarshausen treffen, der ebenfalls bereits die Weichen für die Zukunft stellt. Und dabei ist Teammanager Andreas Eberhard ein Coup gelungen. Als kickender Assistent des neuen Trainers Christian Ludl wird in der neuen Runde Christian Wink agieren. Der 24-Jährige, der in Zusmarshausen wohnt, und früher für den TSV Dinkelscherben und den TSV Neusäß gespielt hat, kämpft derzeit noch mit dem TSV Aindling um den Klassenerhalt in der Landesliga. Vom A-Klassisten SV Gablingen kommen Dominique Haselmeier und Dominik Hentschel. Beide sind mit 24 Jahren ebenfalls Investitionen in die Zukunft. Also auch Glücksmomente für den TSV Zusmarshausen.

