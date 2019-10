00:03 Uhr

Schütze des „Goldenen Tores“ muss verletzt raus

SC Biberbach behält im Derby gegen Erlingen mit 1:0 die Oberhand. FC Langweid in Torlaune

Wechsel im Tabellenkeller der Fußball-A-Klasse Nordwest. Horgaus Reserve konnte nach einem 3:3-Remis gegen Herbertshofen die Rote Laterne an den SV Gablingen abgeben. Der FC Langweid baut seine Führung nach einem 5:1-Auswärtssieg im Lokalderby beim SV Achsheim aus, da der SV Wörleschwang bei der Auerbacher Reserve den Kürzeren zog.

(1:0). Der SCB war von Beginn an die bessere Mannschaft und siegte verdient, wenngleich die Gäste durch Johannes Presslein die erste richtig gute Chance des Spiels hatten. Gleich danach traf Andre Ebert zum einzigen Tor des Tages (17.). Die große Chance zur Vorentscheidung vergab Routinier Frank Hoch, der nur fünf Minuten später mit einem Elfmeter am Erlinger Torhüter Michael Kratzer scheiterte. Auch in der zweiten Halbzeit versäumten es die Hausherren bei drei guten Gelegenheiten, die Partie zu entscheiden. So musste bis zum Ende gezittert werden, wenngleich die Gäste aus Erlingen in der zweiten Hälfte zu keinem kontrollierten Abschluss kamen und nur durch Standardsituationen ansatzweise für Gefahr sorgten. (gs)

(1:0). Ungefährdeter Heimsieg für den SVN. Sebastian Lauster brachte Nordendorf in Halbzeit eins in Führung (37.). Tobias Hammerl erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0 (67.). Sowohl Lauster (82.), als auch Hammerl (88.) sollte noch ein weiterer Treffer zum 4:0-Endstand gelingen. – Zuschauer: 50.

(0:3). In einem kampfbetonten Derby Dritter gegen Erster verlor der Aufsteiger verdient aber zu hoch. Eine überragende Viertelstunde bescherte den Gästen bereits den Halbzeitstand. Christoph Werner mit einem Doppelpack (6./9.) sowie Simon Strempfl (15.) waren die Torschützen. Der zweite Durchgang war ausgeglichen, auch wenn wiederum Christoph Werner (60.) und Patrick Reilich (82.) weitere Treffer gelangen. Den Ehrentreffer erzielte Timo Prillwitz zum 1:4 (69.). Der Sieg des Tabellenführers war aufgrund der reiferen Spielanlage verdient, doch waren auch einige Chancen für Achsheim vorhanden, das Ergebnis freundlicher zu gestalten. Zuschauer: 105. Reserven: 2:2 (hap)

. Mit einer leistungsgerechten Punkteteilung endete diese weitgehend sehr fair geführte Begegnung. Hatten die Gäste in Halbzeit eins leichte Feldvorteile, so konnte die Heimelf nach der Pause mit etwas mehr Elan die Partie offen gestalten, ohne aber zu Großchancen zu kommen. – Reserven: SVA - FC Hochzoll 3:3. – Zuschauer: 40 (es)

(2:0). Gleich zu Beginn hätte Mo Aldery fast das 1:0 erzielt – ein Horgauer Spieler brachte gerade noch seinen Fuß dazwischen. In der 31. Minute war es soweit: Mo Aldery köpft zum 1:0. In der 39. und 54. erhöhten Stadler und Knopp auf 3:0. Der TSV sah wie der sichere Sieger aus, hat die Rechnung aber ohne die Horgauer gemacht. Als beim TSV nichts mehr ging, glichen Berger (71.), Martinek (75.) und Peter (89.) zum verdienten 3:3 aus. Der TSV darf sich bei seinem Torwart bedanken, der mit einigen Glanzparaden das Unentschieden rettete. (ro-)

(2:0). Nach einer starken Mannschaftsleistung bezwang das zweite Team der SpVgg den Aufstiegsaspiranten. Nicholas Mayerhauser und Ansumana Sankareh sorgten mit einem Doppelschlag für die 2:0-Führung (18./20.). Die Gastgeber machten die Partie selbst nochmals spannend. Das 1:2 (54.) erzielten sie per Eigentor. Der anhaltenden Drangperiode der Gäste setzte die Heimelf großen Kampfgeist dagegen. Christian Schade köpfte den Ball für seinen bereits geschlagenen Keeper noch von der Linie und rettete somit wichtige drei Punkte. – Zuschauer: 30 (mira)

Themen folgen