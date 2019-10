vor 36 Min.

Schwer erkämpfter Pokal

TSV Gersthofen holt in Leipheim eine große Trophäe

Der Pokal ist riesig und konnte von einigen Schwimmern der Wettkampfmannschaft des TSV Gersthofen gar nicht alleine gehalten werden. Der Pokalgewinn der Gersthofer Schwimmer spiegelte die Erwartungen von Trainerin Irina Bychkova wieder, die im Abschlusstraining ihre Athleten mit der Aufgabe, den Pokal nach Gersthofen zu holen, zusätzlich motivierte. Jedoch kam es zunächst anders, denn gleich vier gemeldete TSV-Schwimmerinnen konnten krankheitsbedingt nicht antreten.

Traditionell veranstaltet die SSG Günzburg Leipheim am Anfang jeder neuen Saison im Gartenhallenbad Leipheim ein Swim-Meeting mit Einzel- und Staffelwettkämpfen. Hochmotiviert und in vollem Bewusstsein, dass aufgrund der geringeren Mannschaftsstärke jedes Zehntel und jeder Punkt zählt, kämpften die Gersthofer Schwimmer bis ans Ende ihrer Kräfte. Manche Athleten absolvierten bis zu neun Rennen an diesem einzigen Wettkampftag. Doch die Gersthofer wuchsen über sich hinaus und erreichten neben Dutzenden neuen persönlichen Bestzeiten über alle Starts hinweg 55 Podestplätze, davon 35 erste, 17 zweite und drei dritte Plätze. In den Staffelwettbewerben über 4 x 50 Meter Lagen männlich und weiblich waren die Gersthofer stets siegreich.

Am Ende des Wettkampfes konnten die zwölf angetretenen Schwimmerinnen und Schwimmer den Pokalsieg kaum glauben. Lena Schweiger, Anna Grimm und Jonas Zimmermann erhielten zusätzlich eine Auszeichnung für die punktbeste Leistung in ihrem Jahrgang.

Bei den bayerischen Kurzbahnmeisterschaften in Nürnberg wurde der 16-jährige Frank Kurmyshkin Fünfter in der offenen Klasse und qualifiziert sich damit mit einer Zeit von 8:58 Minuten schon vorzeitig für die deutschen Meisterschaften 2020. (jb-)

