Magische Marken geknackt

Akos Oroszlamos und Jannick Schreiber vom TSV Gersthofen stellen in Immenstadt neue Rekorde auf

Akos Oroszlamos (Jg. 2005) schwamm beim Internationalen Immenstädter Schwimmfest light, dass aufgrund der aktuellen Coronalage nur beschränkt stattfinden konnte, in der Disziplin 100 Meter Freistil in einer überragenden Zeit von 58,91. Dadurch verbesserte er sich nicht nur um drei Sekunden, sondern knackte auch noch die Marke von einer Minute. Trotzdem reichte es nur für Platz drei. Dafür konnte er sich in 400 Freistil und 100 Lagen über einen ersten und einen dritten Platz freuen. Auch Fabienne Frohn (Jg. 2003) erreichte gute Zeiten. In der offenen Wertung für die Jahrgänge 2003 und älter belegte sie über alle vier Freistil Distanzen und 50 Brust einmal der ersten und zweimal den zweiten Platz. Die anderen beiden Male rutschte sie knapp an einem Treppchenplatz vorbei.

Julia Huth (Jg. 2008) schwamm ein breites Band an verschiedenen Strecken. Auf ihrer längsten Strecke 200 Meter Freistil wurde sie Zweite. In 2:58,11 knackte sie auch die Drei-Minuten-Marke und stellte eine neue persönliche Bestzeit auf. Ähnlich lief es auch bei Nelly Kramer (Jg. 2009). Auf derselben Strecke belegte sie Platz drei in neuer Bestzeit.

Sprinter Nils Golczyk (Jg. 2005) bewies sein Talent auch auf den 200er-Strecken. In Lagen und Freistil belegte er beide Male Platz eins, über 100 Meter Brust Platz zwei. Jannik Schreiber (Jg. 2006) überzeugte auf ganzer Linie. Zwei erste, drei zweite und ein dritter Platz, sowie zweimal knapp Platz vier erkämpfte er sich über acht geschwommene Strecken. Er verbesserte sich deutlich und schwamm die 50 Meter Freistil in 28,31 zum ersten Mal unter 30 Sekunden.

Leider gab es für alle Teilnehmer nur eine Teilnehmermedaille, da der Wettkampf auf zwei Tage separat aufgeteilt wurde. Trotz anderer Maßnahme, wie zum Beispiel einer Maskenpflicht, bereitete der Wettkampf allen Teilnehmern große Freude. (js-)