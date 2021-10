Starke Leistungen trotz langer Pause

Gersthofer bei den bayerischen Meisterschaften in guter Verfassung

Obwohl die Schwimmer des TSV Gersthofen während der Pandemie kaum beziehungsweise gar nicht trainieren konnten, brachten sie sich rechtzeitig zu den bayerischen Meisterschaften in eine gute sportliche Verfassung. Insgesamt wurden von sechs Aktiven in Regensburg und Bayreuth sieben neue Vereinsrekorde aufgestellt und zehn Medaillen gewonnen.

Anna Grimm (Jahrgang 2002) darf sich bayerische Juniorenmeisterin nennen. Sie gewann Gold in 50m Brust in einer Zeit von 35,90 s. Außerdem wurde sie über 50 m Schmetterling (30,08) Zweite und über 50 m Freistil (27,77) Dritte. Mit 1:01,56 über 100m Freistil wurde sie Vierte. Jede ihre Strecken absolvierte Anna Grimm mit einem neuen Vereinsrekord.

Jonas Zimmermann (2003) gewann Bronze über 50 m Freistil (24,81). Er stellte eine neue Vereinsbestmarke auf und löste Paul Deuker ab, der seit Juni 2015 an der Spitze der Rangliste war.

Lena Schweiger (2007) konnte sich über ihre Paradestrecke 200 m Schmetterling kämpferisch behaupten und wurde mit einer sehr guten Zeit von 2:38,00 bayerische Vizemeisterin. Bronze gewann sie über 100 m Schmetterling (1:12,11) und stellte über 200 m Lagen einen neuen Vereinsrekord (2:35,28) auf.

Tamas Oroszlamos wurde zweifacher bayerischer Vizemeister über 100 m (1:10,94) und 50 m Brust (30,46). Frank Kurmyshkin (2003) wurde Dritter über 200 m Freistil. Sophie Wendler (2009) war als Jüngste in Regensburg am Start und erreichte bei ihrer ersten Teilnahme an den bayerischen Meisterschaften den dritten Platz. Sie erfüllte ihren Traum von einer Medaille über die 200 m Brust Strecke mit einer hervorragenden Zeit von 3:02,15 s.

Die Meisterschaft war der letzte Wettkampf vor den deutschen Jahrgangsmeisterschaften, die vom 25. bis 30. Oktober in Berlin stattfinden werden. Der TSV wird dabei von Lena Schweiger, Tamas Oroszlamos und Jonas Zimmermann vertreten. Gute Aussichten hat auch Frank Kurmyshkin. (ts-/ib-)