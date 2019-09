vor 20 Min.

Sechs Tore, drei Platzverweise – aber kein Sieger

SC Biberbach und TSV Herbertshofen trennen sich im Derby 3:3. SV Wörleschwang ganz oben

Nichts für schwache Nerven war das Derby am Biberbacher Marktsamstag, auch wenn vor allem der SC Biberbach fußballerisch praktisch nichts zustande bekam und am Ende mit dem 3:3 zufriedener sein musste als die Gäste vom TSV Herbertshofen. An der Tabellenspitze hat sich Aufsteiger SV Wörleschwang behauptet, der im Derby gegen den TSV Zusmarshausen II – seinem bisherigen Spielgemeinschaftspartner – einen 2:1-Sieg feiern konnte.

(1:1). Ein verdienter Derbysieg für die Heimmannschaft, die gut ins Spiel kam. Zwar drückte Lukas Krebs die Kugel nach Freistoßflanke zum 0:1 über die Linie (28.), aber Philipp Scherer konnte in der 42. Minute den Torwart umkurven und schob zum Ausgleich ein. Gleich nach der Halbzeit legte David Wörle einen Treffer nach (46.). Durch den knappen Vorsprung blieb es spannend bis zum Schluss, aber der SVW konnte den Sieg ins Ziel retten. – Zuschauer 120. (hhe)

(1:1). Die SCB-Führung durch Lucas Fries (30.) glich Tobias Bernklau drei Minuten später nach einem unnötigen Eckball aus. Gleich nach Wiederbeginn köpfte SCB-Abwehrspieler Tobias Schenk einen harmlosen Freistoß unglücklich, aber sehenswert ins eigene Tor. Danach waren die Elfmeterspezialisten an der Reihe, Fabian Meisinger glich für den SCB aus (74.), ehe erneut nur drei Minuten später Christoph Ruber die Gäste vom Punkt wieder in Führung brachte. In Unterzahl (Alexander Komor hatte Gelb-Rot gesehen) traf dann der eben erst eingewechselte Dominik Ertl für den SCB zum Endstand (85.). In der 90. gab es noch zwei Ampelkarten gegen Lucas Fries (SCB) und Sebastian Mayer (Herbertshofen). (gs)

(1:0). Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung und des überragenden Torhüters Björn Reich behielt der SV Gablingen verdient drei Punkte zu Hause. Es dauerte bis zur 30. Minute, ehe Niklas Schmid aus halbrechter Position überlegt zum 1:0 einschoss. In der zweiten Hälfte war die Heimelf klar überlegen und war durch Konter immer gefährlich. Nach schönem Pass von Manuel Vogl schoss Maximilian Krainik zum verdienten 2:0 (75.) ein. – Reserve 3:0. – Zuschauer 100. (SP)

(0:1). Die zweite Mannschaft des FC Horgau lieferte im Vergleich zur Vorwoche eine bessere Leistung ab. Mit den Urlaubsrückkehrern Felix Peter und Pascal Beckert kamen zwei Stammkräfte zurück ins Team. Nach 34 Minuten brachte Moritz Lichtenberger die Gäste in Führung. Nach der Halbzeit zeigte die Heimelf eine kämpferische Leistung und konnte durch Thomas Martinek ausgleichen (50.). Außer drei Gelben Karten lieferte das Spiel keine weiteren Höhepunkte und endete verdient 1:1. – Zuschauer 35. (juch)

(2:0). Durch einen Elfmeter ging die Heimelf nach 28 Minuten in Führung. Kevin Albrecht verwandelte. Nur zwei Minuten später nutzte Patrick Reilich ein Missverständnis der Gäste zum 2:0 aus. Die Auerbacher schwächten sich kurz vor dem Seitenwechsel durch eine Gelb-Rote Karte. In der zweiten Halbzeit versäumte es der FCL, den Sack rechtzeitig zuzumachen. So dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Davor Krsco (82.) und Spielertrainer Andreas Thoma (86.) für das Endergebnis sorgten. – Zuschauer 40. (fiem)

(0:2). Ein Doppelpack von Torjäger Julien Jaremkow kurz vor dem Halbzeitpfiff (42./45.+1) sorgte für ein eindeutiges 2:0-Ergebnis. - Zuschauer 70.

Themen Folgen