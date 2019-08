vor 23 Min.

Sechs Treffer im kurzweiligen Derby

Langweid und Herbertshofen 3:3. Adelsried feiert auch beim Fußball

Zur 1000-Jahr-Feier hatten auch die Adelsrieder Fußballer Grund zum Feiern. Sie bezwangen im Auftaktspiel der A-Klasse Nordwest mit dem SC Biberbach einen der Favoriten mit 2:1.

(0:0). In einem ausgeglichenen Spiel musste die Heimelf eine unglückliche Niederlage hinnehmen. Das goldene Tor erzielte Eric Elze durch einen abgefälschten Schuss in der 57. Minute. Danach versuchte der SVG alles, konnte aber den Ausgleich nicht mehr erzielen. – Zuschauer: 40. (SP)

(0:0). Der SVW war klar überlegen in seiner Auftaktpartie. Mit dem Doppelpack von David Wörle (69./80.) wurden die ersten Punkte verdient eingefahren. – Zuschauer: 70. (kw)

(3:1). In einem kurzweiligen Derby gab es ein leistungsgerechtes Remis. Die nicht unverdiente Führung der Gäste erzielte Kevin Knopp (28.). Der FCL drehte das Spiel mit einem Doppelschlag durch Tore von Michael Seitz (33.) und Patrick Reilich (36.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Fabian Hönl auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel konnte die Heimelf sich bietende Konterchancen nicht nutzen, stattdessen musste sie den Ausgleich durch Tore von Bernd Hoffmann (58.) und Florian Asam (65.) hinnehmen. In der verbliebenen Spielzeit konnte trotz vorhandener Chancen keine der beiden Mannschaften einen weiteren Treffer erzielen. – Zuschauer: 50. (fiem)

(2:1). Mit einem frühen Doppelpack Thomas Chirila (8./15.) machte die Heimelf eine Ansage an die Gäste aus Achsheim. Zwar gelang diesen noch der Anschlusstreffer durch Julien Jaremkow (28.), aber am Ende machte Tobias Hammerl (85.) den Sieg klar. – Zuschauer: 40

(2:0). Zu einem sicheren Heimsieg kam der SVA zum Auftakt der neuen Saison. Allerdings leisteten die Gäste Schützenhilfe. Bereits in der 8. Minute erhielt Andre Ebert wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. In der 14. Minute gelang Tobias Korsten das 1:0, dem er auch in der 55. Minute das 3:0 folgen ließ. Das 2:0 markierte Julian Henkel kurz vor der Pause. Mit einer Bogenlampe erzielte Frank Hoch in der 88. Minute den Ehrentreffer für die Gäste. – Zuschauer: 100. (es)

(1:0). Westendorf war die überlegene Mannschaft und hatte schon in der ersten Viertelstunde Pech mit zwei Alutreffern. In der 10. Minute traf jedoch Erlingens Andreas Küchelbacher sehenswert zum 1:0. Nach viel sommerlichem Geplänkel sorgte ein Doppelschlag von Sebastian Schnell (51.) und Moritz Lichtenberger (53.) für die Vorentscheidung. Den Endstand markierte Simon Schacherl (73.). – Zuschauer: 120. (mk-)

