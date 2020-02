vor 32 Min.

Slalom bei frühlingshaften Temperaturen

Thea Porta wird von Moritz Stahl (beide DJK) in den Lauf geschickt. Mit der Startnummer 58 folgt Amelie Markgraf (SCK).

Das Auftaktrennen des Schöffel-Kids-Cups in Berwang wird nachgeholt

Das eigentlich als erstes geplante Rennen des Schöffel-Kids-Cups fand nun als Nachholtermin als drittes Rennen in Berwang statt. Das Rennen wurde von der DJK Leitershofen ausgerichtet. Die Bergbahnen Berwang haben dafür eigens die komplette Piste „Thaneller Sonnenhang“ zur Verfügung gestellt, auf der bereits am Vortag ein weiteres Rennen von der DJK ausgerichtet wurde. Dank der guten Präparation durch die Bergbahnen Berwang und der Pistenpflege durch die Helfer während des Rennens konnten, trotz der frühlingshaften Temperaturen, faire Bedingungen in den beiden Durchgängen für die 157 Starter geschaffen werden.

Berwang ist ja die zweite Heimat der DJK Leitershofen, aber der Skiclub Königsbrunn (SCK) konnte wieder viele Siege in den Altersklassen herausfahren und führt die Mannschaftswertung des Schöffel- Kids-Cups an.

Bei den ganz Kleinen (Bambini U6) wurde Veronika Bernhart von der DJK Leitershofen Zweite. Bei den Buben gewann Daniel Wurster vor Noah Gillner (beide SCK) wie schon in den beiden vorhergehenden Rennen. Bei den Kindern U8w wurde Leonie Bartels (SCK) vor Antonia Besler (SWV Fischach) Erste. In der Klasse U8m gewann Benjamin Eichele (DJK) vor Benjamin Lopcalija (SCK).

Bei den Kindern U10w liefern sich zwei Königsbrunnerinnen ein Kopf an Kopf Rennen um die ersten Plätze. Diesmal hatte wieder Tanja Laccone vor Fritzi-Luise Weigelt die Nase vorn. Magdalena Besler wurde Dritte. Nils Kreisel (SCK) gewann vor Levi Eichele und Alexander Bischof (beide DJK) bei den Kindern U10m. Der Sieg bei den Kindern U12w ging an Amelie Markgraf (SKC) vor Leni Galogaza (DJK). Moritz Eichele und Emil Mayer (beide DJK) wurden hier bei den Buben Zweiter und Dritter.

Amelie Vogg mit der Tagesbestzeit

Bei den Schülerinnen U14 gingen die ersten beiden Plätze an den SCK. Hier gewann Amelie Vogg mit Tagesbestzeit im Lauf mit den Kippstangen vor Magdalena Walczyk. Der dritte Platz ging an die DJK mit Sina Busl. Bei den Schülern U14 konnte sich erneut Julian Braun (DJK) vor Fabian Kuchenbauer (SKC) durchsetzen.

Angelina Markgraf (SCK) gewann das dritte Rennen in Folge bei den Schülern U16w vor Lea-Marie Kühnemann. Philipp Berger und Vincent Anthuber belegten hier einen zweiten und dritten Platz. Zwei erste Plätze gab es in der Jugend U18 für die DJK Leitershofen mit Lisa Radewahn und Moritz Stahl, der auch das dritte Rennen in Folge gewinnen konnte. Konstantin Vogg (SKC) wiederholte seinen Sieg beim vorherigen Rennen und gewann die Klasse U21m. (ws-)

Einzelergebnisse unter www.djk-leitershofen.de

