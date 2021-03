12.03.2021

So geht Pilates auf dem Paddelboard

Susanne Ziegler vom Studio fitplusfidel bietet Urlaubsfeeling im Urwald an der Schmutter

Von Oliver Reiser

Die Sonne erwärmt die Luft auf angenehme Temperaturen, der Wind lässt die Blätter an den Bäumen rascheln, und die Schmutter bahnt sich gluckernd ihren Weg. So könnte die Szenerie schon in ein paar Wochen aussehen, wenn Susanne Ziegler wieder mit ihren Pilates-Kursen auf dem Stand-up-Board beginnt. „Wenn man den Fluss entlangpaddelt und sich dann im Kehrwasser in einen Kreis um eine Boje dreht, ist das wie Urlaub im Urwald“, lacht die 52-Jährige. Um dafür gerüstet zu sein, zeigt sie einige Übungen auf den Trockenen.

Seit sieben Jahren betreibt Susanne Ziegler, die im Neusässer Ortsteil Ottmarshausen hinter einem bunten Lattenzaun aus Skiern, mit einer Sessellift-Gondel im Apfelbaum und mehreren Hühnern im Garten wohnt, in Hammel das Studio fitplusfidel für Pilates, Yoga und Qigong. Zuvor hatte die ehemalige Lehrerin, die an der Mittelschule Langweid Werken, technisches Zeichnen und IT unterrichtet hat, schon als freie Trainerin Aerobicstunden gegeben.

Mittlerweile ist das Studio, das sie neben einem Bürojob in der Kinder- und Jugendhilfe betreibt, den achten Monat geschlossen. „Das ist schon happig“, sagt Susanne Ziegler. Ein Viertel ihrer Kunden nutzt ihr Online-Angebot, in dem sie zwei Videos pro Woche erstellt. „Mein ,Lieblingsgerät‘ ist ein Schal oder ein Handtuch. Mit dem kann man super dehnen und auch tolle Übungen zur Kräftigung einbauen“, sagt Susanne Ziegler. „Es ist aber einfach nicht das Gleiche, wenn man nicht direkt im persönlichen Kontakt korrigieren kann.“ Auch der Reformer, das laut Ziegler „genialste Gerät der Welt“, das zur Reha von Tänzern entwickelt wurde, nutzt online nichts.

Sommerfeeling ist, wenn die Sonne durch die Bäume blitzt

Zur Vorbereitung auf das Pilates auf dem Paddelboard, das vom Verleiher Rainer Almer aus Biberbach an die Schmutter gebracht wird, werden verschiedene Gleichgewichts- und Paddel-Übungen auf der Isomatte simuliert. Als Paddel dient ein Handtuch. Stehend hebt man es mit beiden Händen in die Höhe und schwingt die Arme links und rechts am Körper vorbei. Mit überkreuzten Beinen biegt man den Oberkörper nach links und rechts, indem man mit der vorderen Hand am Handtuch zieht. Dabei dreht man ihn leicht.

Nun geht man auf die Knie und lehnt den Oberkörper mit ausgestreckten Armen erst ganz weit zurück. Ganz leicht sieht es aus, wenn Susanne Ziegler den Oberkörper dann nach vorne beugt und die ausgestreckten Arme hin und her bewegt. Im Sitzen wird das Handtuch um die Beine geschlungen. Daran zieht man sich nun nach vorne. Sitzend wie auf dem Board mit ausgestreckten Beinen wird das Handtuch links und rechts vom Körper wie ein Paddel bewegt. Im nächsten Schwierigkeitsgrad beugt man den Oberkörper zurück. „Schaut leichter aus, als es ist“, lacht Susanne Ziegler. Zur Belohnung darf man sich dann flach auf den Rücken legen und sich in die Länge ziehen. „Ich stelle mir so jetzt schon vor, wie über mir die Sonne durch die Bäume blitzt, und freue mich auf den Sommer.“

