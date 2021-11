Angriffsfeuerwerk im Derby

Plus Im Aufeinandertreffen der beiden erfolgreichsten Teams der letzten Wochen feierte der TSV Dinkelscherben gegen den TSV Neusäß den 13. Sieg in Folge

Michael Finkel, der Trainer des TSV Dinkelscherben, wollte sich nur zum Sieg gratulieren lassen. Mehr nicht! Dabei ist seine Mannschaft nach dem 4:2-Sieg im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga Augsburg gegen den TSV Neusäß nach dem 13. Dreier in dieser Saison auf dem Weg zurück in die Bezirksliga wohl kaum mehr aufzuhalten.