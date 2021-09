Spiel der Woche

25.09.2021

CSC Batzenhofen jubelt im Gersthofer Stadtderby

Plus Die Gäste aus dem westlichen Ortsteilen zeigen sich im Lokalderby der A-Klasse Nordwest gegen die zweite Mannschaft des TSV Gersthofen II spritziger

Von Bernd Reiser

Seit über 70 Jahren gibt es in Gersthofen zwei Sportvereine: Den TSV 1909 Gersthofen und den CSC Batzenhofen-Hirblingen. Doch so ein richtiges Ortsderby der Lokalrivalen gab es noch nie. Zu weit klafften die Ligen und Ansprüche all die Jahre auseinander. Während sich der TSV bis in die Bayernliga hoch arbeitete, tingelte der Centrale Sportclub zwischen Kreis- und B-Klasse. SC CSC-Abteilungsleiter Jürgen Kamissek erinnert sich noch schwach an ein Pokalspiel. „Aber da war ich noch ein Kind“, sagt der 54-Jährige. Nachdem zuletzt beide Mannschaften aufgestiegen waren, trafen man nun in der A-Klasse Nordwest aufeinander. Dabei behielt des CSC Batzenhofen gegen den TSV Gersthofen II mit 4:2 die Oberhand.

