Die pure Verzweiflung in Ehingen

Plus Die Überraschungsmannschaft des SV Ehingen/Ortlfingen macht im Gipfeltreffen der Kreisklasse Nord das Spiel, steht aber am Ende mit leeren Händen da

Dass der SV Ehingen/Ortlfingen kurz vor dem Ende der Vorrunde in der Tabelle der Fußball-Kreisklasse Nord 2 so weit oben steht, war nicht unbedingt zu erwarten. Hätte man nicht drei Punkte kampflos wegen eines Corona-Falls im unmittelbaren Umfeld abgeben müssen, wären die Männer mit dem Einhorn im Vereinswappen sogar vor dem Gipfeltreffen gegen die SpVgg Riedlingen punktgleich mit dem Tabellenführer gewesen. Ganz abgesehen von der vermeidbaren 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Harburg.