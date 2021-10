Im Derby dominieren die Abwehrreihen

Plus SSV Anhausen und TSV Zusmarshausen trennen sich 1:1. Torhüter Raif Husic hält das Unentschieden sensationell fest

Ein verdientes 1:1-Unentschieden gab es im Landkreisduell der Kreisliga Augsburg zwischen dem SSV Anhausen und TSV Zusmarshausen im Waldstadion von Anhausen. Lange Zeit schien es unsicher, wer als Sieger vom Platz gehen würde, schlussendlich standen die Defensiven aber zu gut und in der Offensive fehlte die Kreativität. Enttäuschte Minen waren nach dem Spiel auf beiden Seiten des Platzes zu sehen.