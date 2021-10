Im Staudenderby ging es hart zur Sache

Plus Das Kellerduell zwischen dem TSV Fischach und dem TSV Usterbach wurde von Kampf und Krampf und vielen Fouls bestimmt

So dürfte sich Dominik Schubert das nicht vorgestellt haben. Bei seinem ersten Auftritt als verantwortlicher Trainer des TSV Ustersbach in heimischen Gefilden musste er mit seiner Mannschaft im Staudenderby beim TSV Fischach eine 1:3-Niederlage gegen seinen Heimatverein hinnehmen. Aufgrund einer Erkältung konnte er ebenso wie Mittelfeldstratege Thomas Habla selbst nicht mitwirken. Dafür stand beim TSV Fischach erstmals nach langer Verletzungspause wieder Dominik Bröll auf dem Platz.