Spiel der Woche

12:52 Uhr

Siebert liefert ein Sahnestückchen

Mit einem Geniestreich zum 2:0 brachte Lukas Siebert (links) den TSV Neusäß auf die Siegerstraße. Hier kann aber Lukas Raunft noch klären. In der Mitte Batuhan Aysan.

Plus Mit viel Glück gewinnt der TSV Neusäß das Ortsderby der runderneuerten Teams bei der SpVgg Westheim, die zum vierten Mal in Folge sieglos bleibt, mit 2:1

Von Bernd Reiser

Zum Neusässer Ortsderby trafen sich mit der SpVgg Westheim und dem TSV Neusäß zwei Mannschaften, die völlig runderneuert in die neue Saison der Fußball-Kreisliga Augsburg gestartet waren. Mit viel Glück setzten sich am Ende die Gäste auf dem Kobel mit 2:1 durch und stürzten die SpVgg tief in den Tabellenkeller.

