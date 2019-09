21:42 Uhr

Spiel und Spielertrainer verloren

Vergeblich versuchten Tim Hofbauer (links) und Raphael Marksteiner vom TSV Neusäß, die Abwehr des VfL Kaufering zu knacken. Außer einem Pfostenschuss sprang nichts heraus, so dass man am Ende eine 0:2-Niederlage im Kellerduell hinnehmen musste.

TSV Neusäß bleibt nach 0:2-Heimniederlage tief im Tabellenkeller stecken. Frank Lehrmann sieht die Rote Karte

Von Oliver Reiser

Der Trainingsplan wird beim TSV Neusäß momentan nur wöchentlich erstellt. Denn Pokal- und Punktspiele wechseln in bunter Folge ab. Keine einfache Aufgabe für Co-Trainer Frank Lehrmann, jeweils die richtige Mischung zu finden. Der Kader für das wichtige Match gegen den VfL Kaufering stellte sich beim TSV Neusäß von selbst zusammen, denn Frank Lehrmann konnte auf insgesamt neun Spieler nicht zurückgreifen.

Vielleicht war das mit ein Grund, dass der Aufsteiger gestern Abend im Kellerduell gegen den VfL Kaufering mit 0:2 unterlag. Was noch viel schlimmer wiegt: Spielertrainer Frank Lehrmann musste in der 61. Minute mit der Roten Karte vom Platz und wird dadurch in den nächsten Spielen fehlen.

„Ich weiß nicht warum“, schüttelte Sportlicher Leiter Günther Hausmann den Kopf, „vielleicht hat er etwas zum Schiedsrichter gesagt.“ Auch die Neusässer Anhänger verstanden die Aktion von Schiedsrichter Matthias Schilling, der zudem acht Gelbe Karten verteilte, nicht. Nach Zwischenrufen von der Tribüne wurde das Spiel auf Intervention des Assistenten für fünf Minuten unterbrochen und mehrer Zuschauer mussten das Lohwaldstadion verlassen.

Kaufering hatte den Ernst der Lage besser registriert

Nach der guten Leistung beim 3:3 in Heimertingen und dem knappen 1:0-Pokalsieg gegen Westheim kam mit dem VfL Kaufering ein direkter Tabellennachbar ins Lohwaldstadion. Die Ausgangslage war somit für beide Mannschaften klar. Nur mit einem Dreier würde die Zukunft nur für den Sieger etwas rosiger aussehen. Diese Situation hatten die Gäste wohl besser registriert, den der TSV ließ erneut den letzten Biss vermissen. Dazu kam auch noch das Pech, dass Tim Hofbauer schon nach zwei Minuten nur den Pfosten anvisierte. So kam es, wie es meistens kommt, wenn eine Mannschaft am Tabellenende logiert: Kaufering, das sich insgesamt einen Tick aggressiver und härter in den Zweikämpfen präsentierte und mehr investierte, nutzte die erste Chance zum Führungstreffer. Florian Bucher war in der 20. Minute erfolgreich. Benedikt Gerstmeier (26.) aus fünf und erneut Hofbauer aus 20 Metern (30.) konnten die Möglichkeiten zum Ausgleich nicht nutzen.

In der zweiten Halbzeit zunächst besser im Spiel

In der zweiten Halbzeit war der TSV Neusäß dann besser im Spiel. Raphael Marksteiner (52.) und Tobis Müller (53.) zielten jedoch vorbei. Mit der Neusässer Herrlichkeit war es vorbei, als man durch die Rote Karte in Unterzahl geriet. Ohne ihren Abwehrorganisator und mit einem Mann weniger waren die Hausherren natürlich anfällig für Konter. Kaufering hätte in dieser Phase das eine oder andere Tor erzielen können, was deren Trainer Lüko Holthuis erzürnte. In der 72. Minute war es dann doch soweit: Alexander Höfer erhöhte auf 0:2 und sorgte damit für die endgültige Entscheidung und dafür, dass die Sorgenfalten beim TSV Neusäß immer tiefer werden. „Eine verdiente Niederlage, die sich die Mannschaft selbst zuzuschreiben hat“, konstatierte Günther Hausmann.

TSV Neusäß: Schmid, Schimunek, Kastenhuber, Scherer, Gerstmeier, Dogan, Lehrmann, Marksteiner (74. Aydugan), Müller (70. Blenk), Doll, Hofbauer (46. Tesic).

VfL Kaufering: Wölfl, Erdt (85. Bechmann), Bauer, Bekavac, Pittrich, Schamberger (85. Mirlach), Holthuis, Schwabbauer (56. Krimshandl), Bucher, Hasche, Höfer.

Tore: 0:1 Bucher (20.), 0:2 Höfer (72.). – Rote Karte: Lehrmann (59./TSV Neusäß). – Schiedsrichter: Matthias Schilling (TV Erkheim). – Zuschauer: 100.

