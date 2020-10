09:36 Uhr

Spielabsage geht jetzt ohne Probleme

Nicht alle sind mit der neuen Regelung des BFV einverstanden

Aufgrund der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen hat der Bayerische Fußball-Verband (BFV) die zusätzliche Möglichkeit kostenloser Spielverlegungen geschaffen – und zwar für alle Vereine, die in einer Region mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert ab 50 beheimatet sind oder nicht zu Partien in solche Gebiete reisen wollen. Eine Zustimmung des gegnerischen Vereins ist dabei nicht erforderlich. „Auch wenn die staatlichen Vorgaben den Breitensport ausdrücklich auch weiterhin zulassen und sich Mediziner ebenso wie Wissenschaftler unisono einig sind, dass das Fußballspiel an sich kein erhöhtes Infektionsrisiko darstellt, so ist die Verunsicherung allerorten spürbar. Deswegen kann jeder Verein, der Bedenken hat sein Spiel auf Antrag kostenfrei verlegen“, sagt der im BFV-Präsidium für den Spielbetrieb verantwortliche Schatzmeister Jürgen Faltenbacher dazu.

Aystettens Trainer Marco Löring kann damit gar nichts anfangen: „Wenn man das so öffentlich bekannt gibt, ist das wie ein Freifahrtschein. Da braucht an sich nicht wundern, dass jetzt jeder absagt, wenn er nicht gut drauf ist“, ärgert sich der Ex-Profi, dass der kommende Gegner TG Viktoria Augsburg von diesem Angebot Gebrauch gemacht hat. Der Spitzenreiter der Bezirksliga Süd muss deshalb schon wieder pausieren. „Ich kann das Wort Corona nicht mehr hören“, macht Löring seinem Frust Luft.

Abgesagt wurden bereits am gestrigen Freitag auch die Partien SV Ottmarshausen – TSV Leitershofen, SpVgg Bärenkeller – TSV Welden und VfR Foret – TSG Stadbergen in der Kreisklasse Nordwest.

Das Heimspiel am vergangenen Wochenende gegen den VfL Ecknach musste der SC Altenmünster absagen, weil es innerhalb der Mannschaft einen Corona-Verdachtsfall gegeben hat. „Der Test“, so Abteilungsleiter Oliver Osterhoff, „fiel zum Glück negativ aus.“ Am Sonntag, 15 Uhr, haben die Zusamtaler in der Fußball-Bezirksliga Nord erneut Heimrecht und treffen dabei in einem Nachholspiel auf den FC Stätzling. Doch ob die Partie letztlich auch ausgetragen werden kann, hängt davon ab, wie sich der Inzidenzwert im Landkreis Augsburg heute und morgen entwickelt.

„Im Prinzip wollen wir schon antreten“, betont Oliver Osterhoff, wobei er zu bedenken gibt, dass einige SCA-Spieler aus dem Stadtgebiet von Augsburg kommen, wo die Corona-Fallzahlen mehr als doppelt so hoch sind wie im Landkreis. Wenn gespielt wird, dann treffen die Gastgeber auf einen Gegner, der zuletzt einen richtigen Lauf hatte und nach dem 3:0-Sieg gegen den SC Bubesheim sogar noch ins Aufstiegsgeschehen eingreifen möchte. Denkt SCA-Trainer Peter Ferme an das Hinspiel, dann schäumt er vor Wut. „Die hatten wir nach 2:0-Führung total unter Kontrolle, und dann haben wir doch noch 2:3 verloren“, erinnert er sich an eine unterirdische zweite Halbzeit.

Zu Beginn der kommenden Woche wird das BFV-Prasidium die sehr dynamische Infektions-Lage neu bewerten. (oli/her)

