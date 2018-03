Spitzenreiter auch ohne Spitzenspielerin

vor 49 Min.

Tischtennis: Zwei Auswärtssiege für TSV Herbertshofen

Gelungene Auswärtsfahrt ins Allgäu für die Tischtennis-Damen des TSV Herbertshofen. Mit zwei klaren Siegen in Kirchdorf/Iller und Wildpoldsried stehen die Lechtalerinnen weiterhin an der Spitze der Bayernliga Süd, obwohl man erneut auf Spitzenspielerin Madeleine Wagner verzichten musste.

Eine 2:0-Führung nach den Doppeln sorgte beim 8:4-Erfolg in Kirchdorf/Iller bereits für eine kleine Vorentscheidung in einem sonst ausgeglichenen Match: Sowohl Herfert/Speer als auch Wanzl/Petersen brachten ihre Spiele souverän nach Hause. In den Einzeln überragte dann vor allem Ute Speer, die neben beiden Spielen im hinteren Paarkreuz auch das Match gegen die Kirchdorfer Spitzenspielerin Martin für sich entscheiden konnte. Gudrun Herfert, Bianca Wanzl und Dagmar Petersen steuerten je einen Sieg zum Gesamtergebnis bei.

In gleicher Aufstellung siegte das Team von Trainer Günter Kramer auch beim SSV Wildpoldsried mit 8:3. Hier musste man aufgrund einer taktischen Doppelaufstellung der Hausherren ein Doppel abgeben, wobei die Routiniers Herfert/Speer wie so oft die Übersicht behielten und ihr Match für sich entschieden. Vier Siege in Folge durch Wanzl, Herfert, Speer und Petersen sorgten dann für die Vorentscheidung. Obwohl Gudrun Herfert und Ute Speer ihre zweiten Einzelspiele nicht gewinnen konnten, reichte es nach weiteren Siegen von Petersen, Wanzl und Herfert im dritten Spiel für einen klaren 8:3-Erfolg.

Damit nehmen die Aufstiegschancen der TSV-Damen immer weiter zu. Bei noch verbleibenden zwei Spielen hat man sich bereits einen komfortablen Vorsprung auf die Verfolgerteams herausgearbeitet. Ob man das Aufstiegsrecht in die Oberliga jedoch annimmt, darin ist man sich bei den Lechtalern noch nicht sicher. Zunächst kommt es nun am 25. März zum entscheidenden Heimspiel gegen die Bundesligareserve aus Kolbermoor. (mmer)

