vor 20 Min.

Spitzenreiter erfüllt seine Pflicht

Warum Tabellenführer SV Cosmos Aystetten beim 4:0 gegen Schlusslicht SV Stöttwang ein Schützenfest verpasst. Abwehrspieler treten als Torschützen auf

Von Oliver Reiser

Wenn der Spitzenreiter gegen den Schlusslicht spielt wird im Vorfeld meist nur über die Höhe des Sieges diskutiert. Nimmt man die Differenz von 49 Punkten zwischen dem SV Cosmos Aystetten und dem SV Stöttwang als Maßstab, so sind die Allgäuer ganz gut davongekommen. Mit einem 4:0-Sieg erledigte der Tabellenführer im ersten Heimspiel nach halbjähriger Winter- und Corona-Pause eine Pflichtaufgabe. Nicht mehr und nicht weniger.

Möglicherweise wäre die einseite Partie in ein Schützenfest ausgeartet, wenn die Aystetter das von Trainer Marco Löring geforderte frühe Tor gegen tief stehende Mannschaften gemacht hätten. Die Chancen dazu waren vorhanden. Dejan Mijailovic zielte aus zwölf Metern zu genau und traf nur das Kreuzeck (5.), Maximilian Heckel schob den Ball aus fünf Metern neben das Tor (7.) und Stefan Schnurrer scheiterte am Stöttwanger Keeper (9.). Das waren allesamt so genannte Hundertprozentige. So musste es ein Defensivakteur vormachen. Erst rettete Benedikt Schmoll hinten beim bis dato einzigen Vorstoß der Allgäuer (21.), dann staubte er vorne nach einem Kopfball von Maximilian Drechsler zum 1:0 ab (23.). Drechslers Hinterhaltschuss zischte vorbei, einen Versuch von Florian Linder lenkte SVS-Schlussmann Patrick Bärnthol über die Latte.

Schwierige Aufgabe gegen einen tief stehenden Gegner

Auch das 2:0 ging auf das Konto eines Abwehrspielers. Nach einem weiten Ball von Xhevalin Berisha und präziser Flanke vo Linder köpfte Max Klotz ein (44.). „Es ist immer schwierig, wenn eine Mannschaft mit vielen Leuten hinten drin steht“, konstatierte Trainer Marco Löring zur Pause, „aber wir haben nicht viel falsch gemacht.“

Zwei Minuten nach Wiederanpfiff von Schiedsrichterin Barbara Karmann, die mit ihren beiden Assistentinnen wenig zu tun hatte, setzte Maximilian Heckel mit einer schönen Einzelaktion das 3:0 drauf. Sollte nun das Schützenfest beginnen? Mitnichten, denn die Allgäuer, deren mitgereiste Fans es mit der Abstandsregel nicht so genau nahmen, spielten nun plötzlich mit. Bei einem Kracher von Freistoß-Spezialist Häutle musste Arthur Mayer im Cosmos-Kasten schon sein ganzes Können aufbieten (50.), um mit einer Glanzparade den Anschlusstreffer zu verhindern. Aystetten spielte sich zwar weiterhin Chancen heraus, wollte den Ball dabei aber mehr oder weniger ins Tor tragen. Thomas Hanselke traf nur den Pfosten (63.) und wollte uneigennützig auf den eingewechselten Filip Marjanovic auflegen, der in dieser Szene genauso am Torwart scheiterte (72.), wie wenig später (73.).

In den letzten zehn Minuten, als Aystetten zwei Doppelwechsel vorgenommen hatte, kamen die Gäste noch einmal auf und Mayer konnte sich gegen Joshua Krause auszeichnen (82.). Den Schlusspunkt setzte dann Maximilian Heckel nach Vorarbeit von Daniel Michl mit seinem zweiten Treffer in der 90. Minute. Die Pflicht war erfüllt.

SV Cosmos Aystetten: Mayer, Klotz, Berisha, Heckel, Schmoll, Mijailovic (52. Stocker), Krug, Linder (79. Michl), Drechsler (62. Marjanovic), Hanselka, Schnurrer (79. Zeller).

SV Stöttwang: Bärnthol, Eichele, Kavakli, Wintergerst, Ellenrieder (60. Hofmann), Schlachter, Albinus, Krause (73. Krüger), Häutle, Schmitt, Inning (60. Lugobola).

Tore: 1:0 Schmoll (23.), 2:0 Klotz (43.), 3:0 Heckel (48.), 4:0 Heckel (90.). – Schiedsrichterin: Barbara Karmann (FC Ehekirchen). - Zuschauer: 131.

Themen folgen