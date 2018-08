Spitzenreiter gastiert beim Aufsteiger

vor 17 Min.

Kreisliga West: Neumünster beklagt Personalsorgen

Der SSV Neumünster-Unterschöneberg knabbert noch immer an der jüngsten 1:3-Niederlage in Wiesenbach. Mit dem FC Günzburg gastiert am Sonntag das nächste Spitzenteam in Neumünster.

„Letzte Saison hatten wir nahezu kein Verletzungspech. Diese Saison ist es wie verhext“, lamentiert SSV-Coach Frank Schmuderer, der in Wiesenbach das letzte Aufgebot ins Spiel schicken musste, da die Misere an Verletzten und Urlaubern eine bedrohliche Form angenommen hat. Kai Rauner, David Lörcher, Manuel Heinle, Lukas Lawson und Pascal Schrodi fehlen schon geraume Zeit verletzungsbedingt. Valentin Mayer spielte zuletzt sehr ordentlich auf der Zehnerposition, fehlt aber urlaubsbedingt. Aus Selbigem zurück sind Fabian Heim und Patrick Neubauer. Was letztlich für eine Elf zur Verfügung steht, ist noch recht offen. „Gegen die starken Günzburger wollen wir trotzdem und wie immer ein unangenehmer Gegner sein“, sagt Schmuderer.

Das wird nicht einfach werden, denn das Team um den neuen Spielertrainer Christoph Bronnhuber hat sich den Aufstieg als klares Ziel gesetzt und entsprechende Spieler verpflichtet. Mit vier Siegen aus fünf Spielen liegt der FC wohl im Soll. Lediglich in Jettingen war mit einem 0:4 anscheinend der Wurm drin. (AL)

