Spitzenreiter ist nicht aufzuhalten

Der SV Ottmarshausen II siegt mit Verstärkung aus der ersten Mannschaft beim Verfolger SV Achsheim mit 3:2 und peilt jetzt den Doppelaufstieg an

Von Bernd Reiser

Einen echten Krimi bekamen die Zuschauer im Spitzenspiel der B-Klasse Augsburg West zwischen Verfolger SV Achsheim und dem Tabellenführer SV Ottmarshausen II zu sehen. Entscheidender Akteur beim 3:2-Sieg der Ottmarshauser war der zweifache Torschütze Benjamin Keller – nicht die einzige „Leihgabe“ aus der ersten Mannschaft.

Der Gästebus war erst kurz vor Spielbeginn eingetroffen, sodass die Partie mit zehn Minuten Verspätung angepfiffen wurde. Die Gastgeber erwischten gegen die Last-Minute-Gäste auch den besseren Start und gingen nach einer sehenswerten Kombination durch Marcel Thiel bereits nach sieben Minuten in Führung. Julien Jaremkow zielte fünf Minuten später knapp über den Ottmarshauser Kasten, und in der 18. Minute musste Michael Stemmer gegen Timo Prillwitz mit einer sehenswerten Rettungstat klären. Prillwitz hatte nur eine Minute danach mit einem Lupfer die Möglichkeit zum 2:0, scheiterte aber wieder nur knapp. In der 23. Minute traf dann Julien Jaremkow mit einem harten Schuss nur den Außenpfosten. Die Gäste kamen jetzt besser ins Spiel, und Achsheims Keeper Gottlieb Stöckle musste nach einem Steilpass auf Benjamin Keller zum ersten Mal eingreifen.

In der 37. Minute konnte Dan Maftei im Ottmarshauser Tor mit einem Reflex gegen Julien Jaremkow erneut das zweite Achsheimer Tor verhindern. Ottmarshausen wurde jetzt immer stärker, und Florian Urbas scheiterte mit der bis dahin besten Ausgleichsmöglichkeit in der 39. Minute am starken Gottlieb Stöckle. Sechs Minuten später war es dann Benjamin Keller, der mit dem Halbzeitpfiff mit einem gefühlvollen Heber für den Ausgleich sorgte.

Nach der Pause waren die Gäste dann am Drücker und der SV Achsheim musste sich bei Gottlieb Stöckle bedanken, dass man nicht in Rückstand geriet. Zunächst entschärfte er einen Distanzschuss von Michael Stemmer mit einer sehenswerten Flugeinlage, und in der 59. Minute machte er eine Riesenmöglichkeit von Benjamin Keller zunichte. In der 61. Minute schlug dann Achsheims Torjäger Julien Jaremkow doch noch zu, als die Ottmarshauser Deckung nur in die Mitte klären und Dan Maftei seinen Schuss ins lange Eck nicht mehr abwehren konnte. Fünf Minuten später verhängte der Unparteiische dann einen unumstrittenen Handelfmeter gegen den SV Achsheim, und Andreas Egger verwandelte sicher zum 2:2.

Die vorentscheidende Szene dann in der 75. Minute: Michael Neuner wurde vom Schiedsrichter mit Gelb-Rot vom Platz gestellt, und Benjamin Keller kam nach dem fälligen Freistoß zum Schuss und schnürte den Doppelpack zum 2:3. Die Hausherren warfen trotz Unterzahl nochmals alles nach vorne und liefen in der Nachspielzeit in einen Konter, den Benjamin Keller aber nicht zur Entscheidung nutzen konnte. Aber auch die Achsheimer hätten den Punkt beinahe noch geholt, doch Ottmarshausens Keeper Dan Maftei konnte mit dem Schlusspfiff gegen den eingewechselten Simon Haunstetter die drei Punkte festhalten.

SV Achsheim: Stöckle; Kößele, Zogler , Ölwein, Lang, Stumpf, Prillwitz, Jaremkow, Haunstetter R., Thiel, Neuner (Rester, Schmid, Haunstetter S.)

SV Ottmarshausen II: Maftei; Otta, Fixle, Meyer, Assum, Schmarda, Egger, Urbas, Girner, Franzolini, Stemmer (Detter, Keller, Mahl)

Tore: 1:0 Thiel (7.), 1:1 Keller (45.), 2:1 Jaremkow (61.), 2:2 Egger (66./Handelfmeter), 2:3 Keller (77.). - Gelb-Rot: Neuner (Achsheim/75.).- Schiedsrichter: Ertugrul (Donauwörth). - Zuschauer: 80.

