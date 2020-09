21:14 Uhr

Spitzenreiter sieht zum Auftakt rot

Der SV Cosmos Aystetten schlägt sich selbst und muss drei Platzverweise hinnehmen

Von Michael Brenner

Mit großer Zuversicht trat der SV Cosmos Aystetten zum Re-Start in der Fußball-Bezirksliga Süd an. Aber auch mit dem letzten Aufgebot, denn zu den Langzeitverletzten Patrick Wurm und Marcel Burda gesellten sich kurzfristig noch Maximilian Köhler und Manuel Britsch hinzu. Max Drechsler befand sich auf einer Hochzeit. Doch nicht nur deshalb ist der Spitzenreiter mit einer 1:3-Niederlage beim VfL Kaufering in den Startlöchern sitzen geblieben.

Cosmos spielte die ersten 20 Minuten sehr souverän, ließ Ball und Gegner laufen und hatte durch Maximilian Heckel und Dejan Mijalovic zwei gute Schüsse aufs Tor. Doch im weiteren Verlauf hatte der sehr kleinlich pfeifende Schiedsrichter Jannis David Fischer etwas dagegen. So gab er Xhevalin Berisha und Paul Zeller für deren erste Fouls gleich gelb. Ebenso bei Kaufering Holthuis, Nebel und Rimmer. Als in der 35. Minute Mijailovic nach einem erfolgreichen fairen Tackling zurück gepfiffen wurde, kickte er aus Frust den Ball weg. Gelb-Rot war die Folge.

In der 42. Minute holten sich auch die Hausherren durch das zweite Foul von Felix Nebel, das wirklich gelbwürdig war, ebenfalls die Ampelkarte Karte ab. In der Nachspielzeit hatten Maximilian heckel Glück, das der Schiedsrichter nach einem üblen Foul schräg von hinten nur Gelb zückte. Fußball wurde weniger gespielt. Die einzige gute Chance der Hausherren von Felix Nebel entschärfte Arthur Mayer mit dem Fuß.

Die Heimelf kam etwas agiler aus der Kabine. Florian Bucher flankte auf den Kopf von Alexander Schestak, dieser traf den Ball nicht richtig und so trudelte er an den Innenpfosten und ins Tor. Zwei Minuten später traf Thomas Hasche aus dem Rückraum nach einer Ecke zum 2:0. „Die Zuordnung stimmte nicht und so haben wir uns zwei Tore aus dem Nichts gefangen“, ärgerte sich Trainer Marco Löring.

Auch der Schiedsrichter knüpfte an seine schlechte Leistung der ersten Halbzeit an und blieb seiner Linie treu. In der 56. Minute traf Xhevalin Berisha bei einem Zweikampf vor den Auswechselbänken ganz klar den Ball, trotzdem bekam er dafür die zweite Gelbe Karte. Aystettens Bank war außer sich und Co-Trainer Alexander Canovic bekam daraufhin die Rote Karte.

Obwohl nur noch zu neunt, spielte Cosmos jetzt endlich Fußball und wurde immer überlegener. In der 62. Minute vollendete Stefan Schnurrer einen Konter zum 2:1. Den Kauferinger ging langsam die Puste aus. Auch der Schiedsrichter besann sich und gab Gelb nur noch für richtige Fouls. Aystetten hatte nun viele Ecken und einige hochkarätige Chancen zum Ausgleich. In der 90. Minute kam Torhüter Arthur Mayer nach vorn, um bei einer Ecke mit´einzugreifen. Doch statt eines Ausgleichs verlor man den Ball und zwei Kauferinger liefen aufs leere Tor. Endstand 3:1. „Wir haben uns selbst geschlagen mithilfe des Spielleiters“, so Marco Löring.

SV Cosmos Aystetten: Mayer – Klotz, Zeller, Berisha, Heckel, Mijailovic, Hanselka, Linder (71. Marijanovic), Schmoll, Krug (87. Michl), Schnurrer.

VfL Kaufering: Wölfl – Graf, Bauer, Nebel, Bucher, Hasche, Rimmer (58. Lässig), Schwabbauer, Holthuis (46. Schamberger), Mailänder (79. Ansorge), Schestak.

Tore: 1:0 Schestak (48.), 2:0 Hadche (50.), 2:1 Schnurrer (62.), 3:1 Scheskat (90.+2). – Schiedsrichter: Janis David Fischer (Augsburg). – Zuschauer: 110. – Gelb-Rot: Mijailovic (35.), Berisha (55./beide Aystetten), Nebel (42./Kauferuing). – Rote Karte: Canovic (Co-Trainer Aystetten)

