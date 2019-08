vor 57 Min.

Spitzenreiter verliert erstmals im Derby

In einer hitzigen Partie bei tropischen Temperaturen muss der TSV Meitingen beim TSV Gersthofen die erste Saisonniederlage hinnehmen

Von Nicolai Vrazic

Selbstverständlich war es kein Spiel wie jedes andere. Dass das prestigeträchtige Duell zwischen dem TSV Gersthofen und dem TSV Meitingen in der Fußball-Bezirksliga Nord diesmal aber derart viel zu bieten hatte, konnte keiner ahnen. Von Strafstoß bis Platzverweis – wirklich alles war dabei.

Den vergangenen Ergebnissen geschuldet erwartete der TSV Gersthofen auf eigenem Geläuf letztlich doch mit großem Respekt auf die Gäste aus Meitingen, die wie erwartet prompt das Zepter in die Hand nahmen. Während sich die Gastgeber bei brütender Hitze zu sehr auf einen konzentrierten Spielaufbau und die Vermeidung eigener Fehler konzentrierten, bot der TSV Meitingen in der Anfangsviertelstunde wahrlich eine Offensivdemonstration. Die größte Möglichkeit hatte Matthias Schuster, der nach einem Doppelpass mit Denis Buja plötzlich alleine auf Gersthofens Schlussmann Niklas Gordy zuraste, diesen eigentlich schon ausgespielt hatte, letztlich aber doch im glänzend nachhechtenden 20-Jährigen seinen Meister fand (16.).

Kurz zuvor hatte Alexander Heider in frontaler Position ganz knapp am Pfosten vorbeigezogen (11.). Doch all der Offensivdruck verpuffte schlagartig mit einem gewagten und womöglich spielentscheidenden Pfiff von Schiedsrichter Philipp Sofsky. Nach einem klaren Foul an Meitingens Innenverteidiger Florian Heiß bekam Gersthofens Nico Baumeister die Kugel im gegnerischen Sechzehner. Emmanouil Chouiloulidis sprang für den zurückgebliebenen Heiß in die Bresche und trennte Baumeister von hinten vom Ball, traf indessen aber auch den Knöchel des 19-Jährigen. Die Folge war ein Strafstoß, den Oktay Yavuz problemlos zur Führung versenkte (22.).

Und weil Chouiloulidis für sein hartes, aber durchaus noch akzeptables Einsteigen auch noch die Gelbe Karte sah, musste der Grieche nach einem wiederholten Foulspiel nach nicht einmal 30 Minuten vorzeitig zum Duschen – das Ende einer Kettenreaktion, die den TSV Meitingen völlig aus dem Spiel brachte. Zum großen Glück der Lechtaler hatten auch die Gastgeber mit den hohen Temperaturen zu kämpfen und verwalteten lediglich die Führung bis zur Pause.

Trotz Unterzahl bekam die Mannschaft von Trainer Pavlos Mavros nach 15-minütiger Verschnaufpause doch wieder einen Fuß in die Tür. Mit dem ersten Angriff im zweiten Durchgang gelang unerwartet der Ausgleich: Alexander Heider marschierte in den Strafraum und netzte mit Effet ins lange Torwarteck ein (47.).

Anschließend suchte Gersthofens Trainerduo Florian Fischer und Mario Schmidt nach einer Lösung, nahm daraufhin einen verzögerten Doppelwechsel vor und sollte damit voll ins Schwarze treffen. Manuel Lippe war zehn Minuten nach seiner Einwechslung auf der Außenbahn nicht zu stoppen, ging den Weg bis auf die Grundlinie und legte auf den ebenfalls eingewechselten Ferkan Secgin zurück, der unhaltbar ins kurze Eck einschob (64.).

Knapp eine halbe Stunde vor Schluss und bei abklingenden Temperaturen nahm das Landkreisderby nun endlich an Fahrt auf. Während den Gästen aus Meitingen zu zehnt fortan die Kräfte schwanden, wurde der TSV Gersthofen eine Viertelstunde vor Schluss dominanter – die ganz großen Chancen aber hatten weiterhin die Gäste. Einen Kopfball von Heider klärte Keeper Gordy mit den Fingerspitzen gerade so noch zur Ecke (82.). Kapitän Arthur Fichtner ließ aus 20 Metern eine Rakete knapp über den Querbalken streifen (86.).

Mit der darauffolgenden Anschlussaktion machten die Gastgeber in einem hitzigen Derby mit ihrer dritten Chance im gesamten Spiel den Deckel drauf. Wieder waren es Lippe und Secgin, diesmal aber in vertauschten Rollen. Lippe umkurvte nach einem Steilpass Gästekeeper Daniel Wagner (87.). Sinnbildlich für einen gebrauchten Tag aufseiten der Lechtaler war die glattrote Karte für Florian Heiß, dessen versuchtes Nachtreten von Schiedsrichter Sofsky geahndet wurde (90.).

TSV Gersthofen: Gordy, Fischer, Okan Yavuz, Baumeister (57. Secgin), Oktay Yavuz, Kine, Durner, Lux (62. Atay), Wiesmüller (48. Lippe), Göttler, Gai.

TSV Meitingen: Wagner, Fichtner, Heiß, Schuster, Heider, Nießner, Buja, Huckle, Duvnjak, Lettrari (56. Gosa), Chouiloulidis.

Tore: 1:0 Oktay Yavuz (22./Foulelfmeter), 1:1 Heider (47.), 2:1 Secgin (64.), 3:1 Lippe (87.). – Gelb-Rot: Chouiloulidis (29.). – Rot: Heiß (90./beide TSV Meitingen). – Schiedsrichter: Philipp Sofsky. – Zuschauer: 457

