vor 35 Min.

Spitzenreiter wird überrannt

TSV Meitingen muss nach der zweiten Niederlage in Folge die Tabellenführung in der Bezirksliga Nord abgeben

Von Nicolai Vrazic

Was war da denn los? Ein hungriger FC Stätzling hat dem TSV Meitingen vor heimischer Kulisse in der Fußball-Bezirksliga Nord mit 1:3 (1:3) den Rang abgelaufen. Damit ging der Plan von Trainer Andreas Jenik vollends auf: Dem Favoriten von Minute eins an keine Meter geben. So gab es für den bisherigen Spitzenreiter die zweite Niederlage in Folge.

Der rotgesperrte Florian Heiß hinterließ in der Defensive der Lechtaler ein derart großes Loch, dass die Mannschaft von Trainer Pavlos Mavros überhaupt nicht geschlossen bekam. Mit dem ersten Angriff gingen die Gäste aus dem Friedberger Stadtteil prompt in Führung. Mert Sert steckte auf Robin Widmann durch, der an TSV-Keeper Daniel Wagner vorbei lässig zur Führung einschob (9.). Unermüdlich kämpfte der Liga-Neuling weiter und setzte die Gastgeber aggressiv unter Druck. Fünf Minuten später blickte Wagner erneut verdutzt dem Ball hinterher. Maximilian Heiss drückte die Kugel über die Linie, nachdem Thomas Süß auf der Außenbahn Emanuel Zach davon- gelaufen war (14.). Die nächste Großchance ließ nicht lange auf sich warten: Widmann köpfte nach einem Eckball das Spielgerät ans Lattenkreuz (21.). Und während der TSV Meitingen derart mit sich selbst beschäftigt war, schlug es auch schon ein drittes Mal ein. Ähnlich wie beim 2:0 bediente Süß den im Zentrum freistehenden Heiss, der Wagner sehenswert überlupfte (36.).

Dass Mateo Duvnjak mit dem Halbzeitpfiff den Anschlusstreffer erzielte (44.), geriet im Laufe der zweiten Halbzeit immer mehr in den Hintergrund. Denn mit fortschreitender Spieldauer glaubten die Gastgeber selbst nicht mehr an das Wunder. Die beste Chance zu verkürzen hatte da noch Emmanouil Chouiloulidis, der nach einem Freistoß von Duvnjak das Tor mit dem Kopf ganz knapp verfehlte (57). Und auch der FC Stätzling hätte noch einen drauflegen können. Sert brach in den Strafraum ein und wurde von Zach zu Fall gebracht. Den darauffolgenden Strafstoß setzte Heiss an den Pfosten (61.). Am Ende musste sich der TSV Meitingen eingestehen: Ein völlig verdienter Sieg für den FC Stätzling.

TSV Meitingen: Wagner, Fichtner, Schuster, Ranitovic, Heider, Zach (81. Lettrari), Nießner, Buja, Huckle, Duvnjak, Chouiloulidis.

FC Stätzling: Eryildirim, Horn, Hadwiger, Süß, Adldinger, Widmann (69. Semke), Heiss, Odeleye, Sert (71. Schütz), Ganibegovic (56. Kraus), Tutschka.

Tore: 0:1 Widmann (9.), 0:2 Heiss (14.), 0:3 Heiss (36.), 1:3 Duvnjak (44.). - Besondere Vorkommnisse: Heiss verschießt Elfmeter (61.). – Schiedsrichter: Alexander Bienert. – Zuschauer: 300.

