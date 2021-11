Stadtberger Teilerfolg mit neuem Trainer

Plus Schlusslicht der Kreisklasse Nordwest spielt 1:1 gegen Lützelburg

Drei Nachholspiele standen in der Kreisklasse Nordwest noch auf dem Programm. Dabei bezwang der VfR Foret den TSV Täfertingen mit 1:0 (siehe „Spiel der Woche“). Die TSG Stadtbergen ergatterte mit neuem Trainer ein 1:1 gegen den TSV Lützelburg. Im Verfolgerduell der beiden Spielvereinigungen gewannen die Gäste aus Auerbach im Bärenkeller aufgrund einer starken zweiten Hälfte verdient mit 2:1.