16.05.2019

Starke Sprünge, gute Haltungsnoten

Mädchen des TSV Gersthofen überzeugen beim Gauwettkampf

Über 20 Turnerinnen des TSV Gersthofen nahmen am Gauwettkampf in Mering sowohl im Bereich der P-Übungen als auch im AK-Bereich teil. Für viele der Jüngeren war dies der erste große Wettkampf, bei dem sie sich beweisen durften.

Die fünf Mädels, die in der AK6 und AK7 starteten, konnten sich im wenig besetzten Teilnehmerfeld über Treppchenplätze freuen. Hermine Kirchgeßner belegte vor Annika Kalchschmid in der AK6 den ersten Platz. Bei den siebenjährigen erreichte Frieda Bauerle vor ihren Vereinskameradinnen Marleen Schwenking und Mila Schwarz Platz eins. Annabelle Ahl, die bei den Sechsjährigen im P-Bereich erstmals auf Gauebene antrat, schlug sich wacker und erreichte den undankbaren vierten Platz mit der zweitbesten Balkenübung und dem drittbesten Sprung. Lara Reißmann schaffte den sechsten Platz.

Eine Altersklasse höher konnte sich Sophia Göldl mit der drittbesten Wertung am Sprung und der viertbesten Übung am Reck bei fast 30 Konkurrenten den achten Platz sichern.

Paulina Wittmann, eine schon etwas erfahrenere Turnerin, hatte im sehr großen Teilnehmerfeld von fast 50 Kindern nur 0,5 Punkte Unterschied zum dritten Platz und nahm die Urkunde für den beachtlichen fünften Platz entgegen. Auch Paula Kalch, fast schon ein alter Hase, zeigte am Reck die beste Übung und den zweitbesten Sprung. Leider blieb sie am Balken unter ihren Möglichkeiten und erreichte somit den neunten Platz. Emilia Burkhardt schaffte es mit einer sehr guten Bodenübung fast unter die Top Ten (11.).

Rekordbeteiligung bei den Neunjährigen

Bei den Neunjährigen gingen insgesamt 51 Kinder an den Start. Elisa Hohenbichler zeigte gewohnt souverän ihre Übungen und holte sich den Pokal für die Drittplatzierte. Am Balken glänzte sie mit der besten Übung, und auch am Sprung erreichte sie die zweithöchste Wertung. Mathilda Kirchgeßner folgte am Sprung mit der dritthöchsten Wertung ihres Alters und holte sich den achten Platz. Ebenfalls Achte wurde Jennifer März in der nächsthöheren Altersklasse von fast 40 Turnerinnen. (bf-)

