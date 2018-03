13.03.2018

Stolze Medaillengewinner Lokalsport

Stadtberger Starter gleich an zwei Orten erfolgreich

Gleich an zwei Orten waren die Schwimmerinnen und Schwimmer der TSG Stadtbergen erfolgreich. Clemens Goldschmidt und Franziska Kolb, beide Jahrgang 2007, vertraten die TSG bei den 24. International Sindelfingen Swimming Championships in Sindelfingen, einem international erstklassig besetzten Schwimmmeeting. Beide gingen jeweils achtmal an den Start. Goldschmidt verbesserte gleich drei persönliche Bestzeiten auf der doch ungewohnten 50-m-Bahn, Kolb stand viermal auf dem Podest, davon einmal ganz oben. Über 200 m Rücken blieb sie zwar über 3:00,00, war aber nicht zu schlagen. Über 200 m Freistil wurde sie Zweite und über 100 m Rücken und 50 m Rücken gewann sie jeweils Bronze.

Aber auch bei den regionalen Bestenkämpfen in Augsburg war die TSG Stadtbergen vertreten. 31 Aktive der Jahrgänge 2010 und älter sowie fünf Minis der Jahrgänge 2011 und 2012 schickte die TSG an den Start. Auch hier konnten 31 Podestplätze erschwommen werden. Erfolgreichste Medaillensammler waren Stephan Kellner, Julian Taylor und Emma Hartmann, die bei allen ihren Starts Edelmetall gewannen. Stephan Kellner wurde auch zweimal mittelschwäbischer Meister, und zwar über 100 m und 200 m Schmetterling. Ebenso einen Titel gewinnen konnte Katharina Jawny über 200 m Lagen. Jacqueline Schneider gewann über 200 m Brust. Insgesamt konnten die TSG-Aktiven 54 neue Bestzeiten schwimmen. Nach dem Trainingslager sollen dann beim Stadtberger Mehrkampftag am 8. April im heimischen Becken die Leistungen nochmals gesteigert werden.

Bereits zum vierten Mal fand auch ein kindgerechter Teil im Rahmen der regionalen Bestenkämpfe statt. Hier gingen die jüngsten Aktiven, nämlich die Jahrgänge 2011 und 2012 über 25 m Freistil-Beine, 25 m Brust, Rücken und Freistil an den Start. Hier waren für die TSG Tobias Radlinger, Rafael da Silva, Ben Ludewig, Melissa Korutschka und Leonie Recke am Start. Alle Teilnehmer erhielten für ihre Leistung eine Medaille. (tk-)

