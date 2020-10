vor 41 Min.

TSV Gersthofen will ein Zeichen setzen

Nach Corona-Zwangspause steht das Spitzenspiel in Bubesheim an

Die Zwangspause hat Florian Fischer gar nicht in den Kram gepasst. „Schon blöd, dass wir nicht gespielt haben, aber man hat ja auch eine Verantwortung“, blickt der Trainer des TSV Gersthofen auf das vergangene Wochenende zurück. Nachdem sich insgesamt vier Spieler mit Grippesymptomen krank gemeldet hatten, wurde die Partie gegen den TSV Hollenbach nach Rücksprache mit Spielleiter Rainer Zeiser abgesagt, weil in diesen Zeiten jeder Schnupfen einen Corona-Verdacht auslöst. „Zum Glück sind alle negativ getestet worden“, freut sich Fischer und hofft, dass alle Erkrankten am heutigen Samstag (Anpfiff 15 Uhr) im Spitzenspiel beim SC Bubesheim wieder zur Verfügung stehen.

Als „extrem richtungsweisendes Spiel“ bezeichnet Florian Fischer das Gipfeltreffen des Tabellenersten beim Zweiten. Ein Punkt beträgt derzeit der Vorsprung des TSV Gersthofen auf den SC Bubesheim, der ein Spiel weniger ausgetragen hat. „Der Sieger wird einen Vorteil mit ins Frühjahr nehmen. Aber nicht nur deshalb wollen wir gewinnen. Wir wollen auch ein Zeichen setzen!“ Denn man hat aus dem Hinspiel noch einiges gutzumachen. „Da haben wir den Start verschlafen“, erinnert er sich nur ungern an jenen Freitag, den 13. im September letzten Jahres. 0:2 hat der TSV Gersthofen dieses Heimspiel unter Flutlicht verloren. Es war die letzte Niederlage in dieser so langen Saison. Denn seitdem blieben die Schwarz-Gelben in 13 Partien hintereinander ungeschlagen.

„So ein Spitzenspiel ist auch viel Kopfsache“, sagt Fischer, „aber wir sollten keine Angst haben und selbstbewusst auftreten.“ Und so ein ganz klein wenig hat er auch den direkten Vergleich im Hinterkopf, denn: „Es wird bis zum Schluss eng bleiben.“ (oli)

