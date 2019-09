00:02 Uhr

TSV Leitershofen bringt FCE ins Straucheln

Beim 3:1-Sieg in Emersacker erzielen die Schwarz-Gelben alle Tore selbst

Mit einem 3:1-Sieg im Spitzenspiel beim FC Emersacker behauptete sich Absteiger TSV Leitershofen an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisklasse Nordwest. Punktgleicher Verfolger ist der TSV Neusäß II, der sich bei der TSG Stadtbergen mit 3:1 durchsetzte. Die SpVgg Auerbach feierte gegen den TSV Steppach den ersten Saisonsieg.

(1:2). Vor 120 Zuschauern am Stutzenberg entwickelte sich bei zwei sich fast neutralisierenden Teams ein chancenarmes Spiel mit mehr Spielanteilen aufseiten des Heimteams. Die Gäste schossen hierbei alle vier Tore. Anil Zambak und Max Wieland trafen ins gegnerische Netz, während Valentin Zelz mit einem Eigentor den zwischenzeitlichen Stand von 1:1 besorgte. Der Kreisliga-Absteiger hatte an diesem Tag schlichtweg das nötige Spielglück und gewann eine Partie, die eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte. – Zuschauer: 120. (mzl)

(2:1). Ein verregnetes Spiel ohne einen Sieger. Diedorf überraschte die Heimmannschaft durch das 0:1 von Andre Köllmer (8.). Welden wurde dadurch wachgerüttelt. Nach zwei verpassten Möglichkeiten gelang Michal Durica (21.) der Ausgleich. Mit seinem zweiten Treffer brachte Durica die Heimmannschaft noch vor der Pause in Führung (37.). Nach dem Wechsel dann ein anderes Bild. Diedorf war nun die klar bestimmende Mannschaft mit den besseren Torchancen. Den Ausgleich zum 2:2 erzielte Tobias Janetschek (56.). Welden war wieder bemüht und kam selbst zu guten Standardsituationen und Torgelegenheiten. Eine kurze Verletzungsunterbrechung trübte diesen sonst sehr abwechslungsreichen Spieltag auf dem Theklaberg. Trotz spannender Schlussphase und einem vergebenen Strafstoß der Gäste in der letzten Spielminute ein insgesamt verdientes und faires Endergebnis. – Zuschauer: 96. – Reserven: 3:3. (weld)

(0:1). Eine kurze Schrecksekunde bekam die Heimelf bereits in der 4. Minute durch einen Fehler der Hintermannschaft. Ismail Ahmed stand alleine vor dem Tor, die Abwehr konnte jedoch klären. Weiterhin ergaben sich kaum Torchancen bis zur 14. Minute, als Cem Aydugan den Ball zum 0:1 einschob. Nach der Pause nutzten die Gäste direkt die erste Chance durch Cem Aydugan zum 0:2 (46.). Die TSG ließ sich jedoch nicht beirren. Hardy Noak konnte in der 61. Minute den ersehnten Anschlusstreffer erzielen. Kurz vor Schluss machte Ante Simic mit dem 1:3 den Sack zu. In den letzten Minuten ging es hitzig zu, es wurde jedoch kein weiterer Treffer erzielt. – Zuschauer: 30. (sssb)

(1:2). Ein offenes Spiel zeigten beide Teams, wobei die Gäste ihre Torchancen besser zu nutzen wussten. Nach 12 Minuten erzielte Domenic Breitner mit einem Distanzschuss das 0:1, das nur fünf Minuten später Martin Schnierle egalisierte. Ob beim 1:2 durch Emil Bese (25.) ein strafbares Handspiel vorausging, bleibt sein Geheimnis. Mit einem Doppelschlag durch Anes Jusufovic (56.) und Lucas Schmidt (58.) stellte Bärenkeller den Endstand von 1:4 her. Weitere Bemühungen, zumindest das Ergebnis zu verbessern, blieben erfolglos. – Zuschauer: 55. (bph)

SV Ottmarshausen – VfR EM Foret 5:1 (2:0). Von Anfang an zeigten die Gastgeber, dass sie als Hausherren das Spiel bestimmen wollten. Bereits in der 8. Minute stand es daher 1:0 durch Danijel Milicevic. Die Gäste fanden trotz intensiven Pressings auch danach keinen Zugriff, sodass sich der SVO weiterhin eine um die andere hochkarätige Torchance erspielte. Zudem schwächte sich der VfR Foret auch noch selbst durch einen Platzverweis von Mert Güngör (Rot/25.). Dennoch dauerte es bis zur 45. Minute, bis Rene Pietrek auf 2:0 erhöhen konnte. In der zweiten Halbzeit mussten die Gäste ihrem Unterzahlspiel kräftemäßig Tribut zollen und die weiteren Tore des SVO durch Benjamin Keller (64.), Jakob Hampel (78.) und Simon Otta (85.) hinnehmen. Damit war das Spiel entschieden, zumal in der 87. Minute auch noch Mehmet Er vom VfR Foret, der den Ehrentreffer per Foulelfmeter (71.) erzielt hatte, wegen Gelb/Rot den Platz vorzeitig verlassen musste. – Zuschauer: 70. (uma)

SpVgg Auerbach/Streitheim – TSV Steppach 3:1 (1:0). In der 18. Minute hatte die Heimelf die erste Gelegenheit, Michael Furniers Flachschuss ging knapp am Gehäuse vorbei. Kurz darauf lief Alexander Federle alleine auf Heimkeeper Camillo Fischer zu, der parierte jedoch ausgezeichnet. Kurz vor dem Wechsel dann doch noch die Führung für die Gastgeber. Manuel Kaiser schloss eine schöne Kombination zum 1:0 ab (43.). Nur kurz spannend wurde es, als die Gäste in der 54. Minute per verwandelten Foulelfmeter durch Rainer Erdle zum 1:1-Ausgleich kamen. Postwendend ging jedoch die SpVgg wieder mit 2:1 in Front, Thomas Zott köpfte aus kurzer Distanz ein. (56.). Den Schlusspunkt setzte Michael Furnier mit seinem Treffer zum 3:1 (75.). – Zuschauer: 50 (mira)

