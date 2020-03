03.03.2020

TSV Meitingen kommt unter die Räder

Vorzeitiges Ende wegen einer Verletzung bewahrt den Bezirksligisten vor zweistelligem Ergebnis. Beim A-Klassisten SV Nordendorf hat es einen spontanen Trainerwechsel gegeben

Ein unverhofftes Debakel erlebte der TSV Meitingen im kurzfristig angesetzten Testspiel beim TSV Schwabmünchen. Der Bezirksligist unterlag dem Bayernligisten mit 1:9.

(5:0). „Wir haben für den SV Cosmos Aystetten büßen müssen, der am Freitagabend in Schwabmünchen gewonnen hat“, mutmaßte Meitingens Abteilungsleiter nach dem Spiel. „Vielleicht war das ein Dämpfer zur richtigen Zeit, damit alle mal wieder wissen, wo wir herkommen.“ In der Tat hatte der TSV Meitingen auf dem ungewohnten Kunstrasen nichts zu bestellen. Herausragender Spieler aufseiten des Bayernligisten war der Ex-Täfertinger Marco Villani, der sich mit vier Treffern empfahl. Den Meitinger Ehrentreffer erzielte Denis Buja zum 9:1 (70.). Kurz vor Schluss verletzte sich Meitingens Nico Paiella schwer. Es bestand der Verdacht auf Knöchelbruch, sodass die Partie vorzeitig beendet wurde. „Das hat uns vor einer zweistelligen Niederlage bewahrt“, stellte Vrazic trocken fest. (oli)

(1:3). Zweites Testspiel, zweiter Sieg, im Duell der beiden Kreisligisten setzte sich der TSV auf dem Kunstrasenplatz in Neusäß knapp durch. Zumindest in der Anfangsphase konnten die Lila-Weißen überzeugen, schnell führte man dank Tore von Julian Kania (Elfmeter), Simon Achatz und Dominik Mayrock mit 3:0. Mit zunehmender Dauer kam auch der Gegner besser ins Spiel – und so wurde es in Halbzeit zwei noch einmal spannend, als der West-Kreisligist auf 2:3 verkürzte. TSV-Keeper Benjamin Wehowsky hielt seinen Kasten in der Schlussphase sauber. (ilia)

(3:2). In einer furiosen ersten Halbzeit ging der Kreisklassist durch Alexander Schaller (8.) und Nbras Mshaweh (15.) schnell 2:0 in Führung. Mark-André Wimmer konnte mit einem Doppelschlag (19. und 24.) ausgleichen. Kurz vor der Pause erzielte Dijeme Faye den Siegtreffer (41.).

(0:0). Im Duell der Kreisligisten fielen die Treffer erst nach der Pause. Martin Wenni (55.) und Vincent Kraus (66.) brachten Anhausen 2:0 in Führung, ehe Reinhold Armbrust der Anschlusstreffer gelang (72.). Dejan Kos sorgte für die endgültige Entscheidung (85.).

(1:2). Im ersten Test unter dem neuen Trainer Thomas Chirila, der nach der 0:6-Pleite im Testspiel gegen den SV Holzheim für den erst zu Saisonbeginn gekommenen Erkan Aydogdu wieder das Kommando übernommen hat, lag der SVN gegen die Gäste aus der A-Klasse Mitte bereits mit 0:2 zurück. Manuel Eser (17.) und Andreas Schobel (34.) hatten für die SpVgg getroffen. Tobias Hammerl konnte mit einem Doppelpack (37. und 60.) für den SVN ausgleichen.

(1:0). Auf dem Gersthofer Kunstrasen trafen Andreas Frank (65., 77.), Maximilian Fischer (33.) und Florian Gattinger (82.) für den Kreisklassisten, bei dem Markus Bröll ein Comeback feierte.

(2:3). Neuzugang Samid Mujagic (12., 42., 75.) und „Oldie“ Franz Wetzel (22.) trafen für Ellgau.

(0:1). In der ersten Halbzeit traf nur Leon Schuster (9.) per Foulelfmeter. Nach dem 1:1-Ausgleich machten die DJK dem CSC bis zur 53. Minute schwer zu schaffen. Als die Kräfte ausgingen, stellten Patrick Schimanski mit einem Dreierpack (53., 76. und 81.), Stephan Neubrand (73.), Florian Laxy (78.) und Dominik Wörle (85.) auf 7:1.

(2:0). Andreas Rottmair (8.) und Dennis Bader (10.) mit einem frühen Doppelschlag sowie Julian Liepert (72.) trafen für die Gastgeber aus der Kreisklasse Nordwest.

(0:0). Nach der Pause begann die Sause. Florian Frühtrunk (46.), Tim Elster (48., 80., 89.) und Moritz Kugelmann (73.) trafen für den SVG.

Weitere Ergebnisse TSV Lützelburg – FSV Inningen II 4:0

TSV Herbertshofen – TSV Harburg 1:6

TSV Neusäß II – TSV Langenhaslach 5:1

DJK Stotzard – FC Langweid 2:1

SV Erlingen – FC Alba Augsburg 4:4

