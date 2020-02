vor 24 Min.

TSV Neusäß feiert besonderen Geburtstag

Seit 25 Jahren gibt es das Maskottchen Croco. C-Jugend auf Aufstiegskurs

Zwölf Spiele, zwölf Siege: Die Bilanz der männlichen C-Jugend ist bisher makellos. Am gestrigen Sonntag empfing der ungeschlagene Tabellenführer den direkten Verfolger Leipheim/Silheim und lieferte sich ab der zweiten Halbzeit ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen beim Spitzenspiel im Kampf um die Meisterschaft der Überregionalen Bezirksliga Südwest. Am Ende hatte Neusäß auch dank des nervenstarken Siebenmeterschützens Lorenz Berlis (8/9) knapp die Nase vorn, gewann vor heimischem Publikum mit 22:20 und bleibt so verlustpunktfrei an der Tabellenspitze.

TSV Neusäß Heuberger; Hagmann-Smith, Streitmatter (2), Morgenstern, Berlis (12/8), Graßmeier (4), Firnys, Maier (1), Weimer (2), Schiemann (1), Kalchschmid

Am Samstag, 15. Februar, feiern die Handballer des TSV Neusäß den 25. Geburtstag ihres Maskottchens Croco. Zu diesem Anlass gibt es ein großes Familienfest in der Neusässer Eichenwaldhalle. Fünf Heimspiele finden statt, die Sponsoren präsentieren sich an Informationsständen, und auch sonst ist einiges geboten, zum Beispiel eine große Tombola. Um 11.30 Uhr spielt die weibliche C-Jugend gegen den TSV Aichach, um 13.30 Uhr die weibliche B-Jugend gegen den TSV Mindelheim, und um 15.30 Uhr erwarten die Damen den BHC Königsbrunn. Die erste Herrenmannschaft trifft um 17.30 Uhr auf den TSV Friedberg III, und um 19.30 Uhr beschließt die zweite Herrenmannschaft gegen den SC Ichenhausen II den Handball-Familientag. (lg-)

