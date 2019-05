vor 40 Min.

TSV Neusäß ist in der Bezirksliga zurück!

Nur ein Jahr nach dem Abstieg ist der Betriebsunfall korrigiert. Trotz des klaren Sieges gab es was zu meckern

Von Oliver Reiser

Der TSV Neusäß ist in der Bezirksliga zurück. Nur zwölf Monate nach dem Abstieg ist der Betriebsunfall korrigiert. Die Schützlinge von Trainer Charly Pecher ließen dem souveränen 5:1-Sieg gegen den TSV Betzigau vom vergangenen Donnerstag am gestrigen Nachmittag vor 500 Zuschauern in Wiesenbach einen hoch verdienten 2:0-Erfolg gegen den TSV Kammlach folgen. Einziges Manko war die katastrophale Chancenverwertung, die den Verantwortlichen ziemlich Nerven kostete. Doch dazu später.

Das Spiel begann mit einer Trauerminute für den vergangene Woche verstorbenen langjährigen Sportheimwirt Robert Fendt. Der mit Trauerflor angetretene TSV Neusäß schien zunächst von der ungewohnt lautstarken Kulisse beeindruckt und konnte erst nach knapp 20 Minuten seine Nervosität ablegen. Nicht so Kamlachs Torhüter Florian Hofmann, der bei Schüssen von Tim Hofbauer und Florian Sedlak nicht besonders sicher aussah. Auch in der 40. Minute konnte er einen Sedlak-Schuss nur abklatschen, Hofbauer setzte den Abpraller jedoch aus kürzester Distanz über den Kasten. Nur gut, dass der Treffer eh nicht gezählt hätte, da der Schütze im Abseits stand.

Neusäß hatte zwar die Spielkontrolle, der antrittsschnelle Mathias Steger durchpflügte mit seinen Tempoläufen immer wieder die gegnerische Abwehr, doch oft kam das Abspiel zu spät oder man leistete sich einen unnötigen Fehlpass. Für den TSV Kammlach, immerhin in der Kreisliga Mitte seit November letzten Jahres ohne Niederlage, setzten Tobias Diepolder einen schönen Spielzug (25.) und Alexander Schlosser ein Freistoß-Pfund (34.) am Tor vorbei.

Gerade 90 Sekunden waren nach dem Seitenwechsel gespielt, als erneut Steger durch die Kammlacher Hintermannschaft marschierte, einen Schuss antäuschte, aber für Tim Hofbauer quer legte. Der konnte locker zum 1:0 abschließen. Im direkten Gegenzug hatte der TSV Neusäß Glück, dass der völlig blank stehende Matthias Heinzelmann nur das Außennetz traf.

Die Pecher-Truppe agierte weiter im Vorwärtsgang. Cyrilly Siedlaczek prüfte Torhüter Hofmann mit einem 25-Meter-Schuss (52.), Der eingewechselte Tobias Müller war der Abwehr entwischt, setzte das Leder jedoch am langen Eck vorbei (54.). So musste sich David Schmid gegen Tobias Diepolder auszeichnen. Seine einzige Rettungstat gegen den hoch gelobten Angriff der Allgäuer um Torjäger Reinhold Haar (63.), der bei der Innenverteidigung mit Co-Spielertrainer Frank Lehrmann und dem ins team zurückgekehrten Kapitän Philipp Scherer kein Land sah.

Der haushoch überlegene TSV Neusäß hätte nun ein Schützenfest veranstalten können. „Wir hätten genau so einen entspannten Nachmittag haben können, wie zuletzt in Kaufering“, schüttelte Abteilungsleiter Dr. Ernst Krendlinger immer wieder den Kopf, angesichts der Gelegenheiten, die von den Lohwaldkickern liegen gelassen wurden. In der 69. Minute ließ der überragende Mathias Steger die halbe Kammlacher Mannschaft wie Statisten aussehen, brachte den Ball aber letzten Ende nicht an Maximilian Eisenmann vorbei, der auf der Linie rettete. Tobi Müller setzte einen Querpass von Steger ans Lattenkreuz (75.), Sascha Tesic scheitere aus fünf Metern (78.) und auch Emanuel Blenk schoss vorbei (82.). Einen relativ harmlosen Schuss von Mathias Steger ließ Hofmann dann zum 2:0 passieren (88.). Jetzt war die Sache gelaufen und Ernst Krendlinger machte sich endlich auf den Weg, um die Meistertrikots aus der Kabine zu holen.

Die Freude nicht mehr trüben konnte die Gelb-Rote Karte gegen Emanuel Blenk, der in der Nachspielzeit das vermeintliche 3:0 erzielt hatte, dabei jedoch die Hand zu Hilfe genommen haben soll. „Ein hochverdienter Sieg“, strahlte ein klatschnasser Trainer Charly Pecher, „an der Chancenverwertung müssen wir noch arbeiten.“ Kurz zuvor war eine heftige Bier- und Sektdusche über ihn hernieder gegangen.

TSV Neusäß: Schmid – Siedlaczek, Ph. Scherer, Lehmann, Gebisso – Schimunek, Dogan – Tesic (84. Schmuck), Steger, Hofbauer (77. Blenk) – Sedlak (49. Müller).

TSV Kammlach: Hofmann – M. Funk, Eisenmann, Schlosser, M. Diepolder – P. Funk, Müller – T. Diepolder, Freiberger, M. Heinzelmann (76. F. Heinzelmann) – Haar.

Tore: 1:0 Hofbauer (47.), 2:0 Steger (87.). – Schiedsrichter: Sebastian Stadlmayr (Donaumünster). – Gelb-Rot: Blenk (90.+1/Neusäß). – Zuschauer: 500 in Wiesenbach.

