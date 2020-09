vor 19 Min.

TSV Neusäß ist überfordert

Im Endspiel des Totopokals tritt zwischen den Ligakonkurrenten ein Klassenunterschied zutage. TSV Bobingen holt sich den Sieg auf Kreisebene

Von Oliver Reiser

Der 4:1-Sieg bei Kissinger SC am vergangenen Dienstag hatte dem TSV Neusäß Mut gemacht. „Ich bin mir absolut sicher, dass uns ein Sieg gelingen wird“, zeigte sich Abteilungsleiter Dr. Ernst Krendlinger vor dem Endspiel im Totopokal auf Kreisebene in der Stadionzeitung „Lohwaldreport“ optimistisch. Doch daraus sollte nichts werden. Der TSV Neusäß unterlag dem TSV Bobingen vor rund 100 Zuschauern mit 1:6 (0:3).

Der TSV Bobingen zeigte in diesem Duell der beiden Süd-Bezirksligisten von Anfang viel Engagement und ließ keinen Zweifel daran, dass man in die 1. BHV-Pokalrunde einziehen will. Die Gäste spielten die Neusässer Hintermannschaft förmlich schwindlig und kreierten eine Chance nach der anderen. Es herrschte Daueralarm im heimischen Strafraum. Schon nach zehn Minuten traf Berkay Akgün mit einem satten Schuss via Innenpfosten zum 0:1, das euphorisch bejubelt wurde. In der 21. Minute erhöhte Nicolas Prestel auf 0:2. Beim 0:3 schnitten die Gästeangreifer erneut über die linke Seite wie das Messer durch die Butter und Christopher Detke musste die schöne Kombination nur noch vollenden.

„Das ist die selbe Liga, aber nicht die selbe Klasse“, konstatierte Krendlinger in der Halbzeitpause, „ Bobingen ist ganz klar überlegen.“ Das sollte auch in Durchgang zwei so bleiben. Bereits in der 50. Minute durfte Simon Schlotterer ungestört zum Kopfball hochsteigen – 0:4. Obwohl Bobingen nun den Fuß etwas vom Gas nahm, konnte Jakob Ruß unbedrängt zum 0:5 abschließen (72.). Bester Neusässer Spieler an diesem lausig kalten Abend war Torhüter David Schmid, der eine durchaus mögliche höhere Niederlage verhinderte. In der 78. Minute hielt er sogar einen Foulelfmeter von Nicolas Prestel, doch Julian Peitzsch staubte im Nachschuss zum 0:6 ab. Der Ehrentreffer gelang dem eingewechselten Raphael Marksteiner (83.), der bereits in der 75. Minute den bis dahin ersten Schuss aufs gegnerische Tor abgefeuert hatte.

„So schwach haben wir auch gegen Friedberg gespielt“, meinte Ernst Krendlinger, der den Seinen kämpferische keinen Vorwurf machen wollte: „Es fehlt an der Qualität.“ So ist es nicht verwunderlich, dass es ein ständiges Auf und Ab gibt. Die einzige Konstante des TSV Neusäß ist das Verletzungspech: Neuzugang Johannes Lotter, einer der Hoffnungsträger, musste deshalb auf der Tribüne Platz nehmen.

Der TSV Bobingen darf sich nun am kommenden Mittwoch bei der Auslosung als Kreispokalsieger einen Gegner für die erste Hauptrunde im BFV-Pokal aussuchen, die am 9./10. Oktober ausgetragen wird. Der TSV Neusäß kann sich ganz auf den Kampf gegen den Abstieg konzentrieren.

TSV Neusäß: Schmidt – Markovic (23. Wongo), Ph. Scherer, Lehrmann, Doll (63. Marksteiner) – Gerstmeier, Schimunek – Siedlaczek, Dogan (76. Joof) , Tesic (63. D. Scherer), Koch (76. Blenk).

Themen folgen