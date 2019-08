vor 22 Min.

TSV Welden dreht die Partie

Nach 0:2 gelingt ein 4:2-Sieg bei der SpVgg Auerbach

Zahlreiche Tore fielen am ersten Spieltag der Fußball-Kreisklasse Nordwest. So konnte sich der TSV Steppach mit 6:2 gegen Ottmarshausen behaupten (siehe Spiel der Woche). 4:2 setzte sich der TSV Neusäß II etwa gegen Lützelburg durch. Mit demselben Resultat siegte Welden in Auerbach.

(2:2). Zum Punktrundenbeginn hatte die Heimelf trotz schneller 2:0-Führung das Nachsehen. Die SpVgg startete hervorragend in die Partie und lag nach 18 Minuten bereits mit 2:0 in Front. Michael Furnier sorgte in der 6. Minute für die Führung und legte danach mustergültig zum 2:0 durch Michael Hemm auf (18.). Den Anschlusstreffer in der 24. Minute erzielte Michal Durica nach schöner Einzelleistung, und Patrick Dommer staubte noch vor der Pause zum 2:2-Ausgleich ab (40.). Gedreht wurde die Partie mit dem Treffer von Goalgetter Michal Durica, der die Heimabwehr alt aussehen ließ (56.). Die größte Ausgleichschance hatte noch Michael Furnier, er setzte den Ball jedoch knapp neben den Kasten. Nach einem Konter erhöhte Julian Liepert sogar noch auf 2:4 (81.). – Zuschauer: 80 (mira)

(0:0). Als alles auf ein 0:0 Remis hinauslief, war es Leitershofens Alexander Vollrath, der die Gäste in Jubel versetzte. Sechs Minuten vor Spielende glückte ihm der nicht mehr erwartete Siegtreffer für den TSV Leitershofen in einem bis dato ausgeglichenen und umkämpften Spiel. – Zuschauer: 50 (AL)

(1:0). Das Saisonauftaktspiel am Stutzenberg begann ausgeglichen, bis der Gast aus Diedorf immer mehr Druck ausübte. Die zu diesem Zeitpunkt durchaus verdiente Führung bekam kurz vor der Halbzeit dennoch einen Dämpfer in Form eines Gegentors inklusive Ampelkarte für Benedikt Wellkamp. Dieser konnte den nach einem Konter alleine auf den Torwart zulaufenden Felix Schluchter nur noch durch ein Foul im Strafraum stoppen. Michael Schubert verwandelte den folgenden Elfmeter. Nachdem der FCE durch Olli Pelikan seine Führung weiter ausbaute (54.), war die Partie eigentlich entschieden. Das Heimteam wähnte sich in dieser Phase jedoch zu sehr in Sicherheit. So konnten die dezimierten Gäste plötzlich den Anschlusstreffer durch Andre Köllmer (73.) erzielen und für etwas Spannung sorgten. Kapitän Daniel Ullmann, bedient von Florian Kempter, setzte jener gut zehn Minuten später ein Ende und netzte zum verdienten 3:1-Endstand ein. – Zuschauer: 105. (mzl)

– TSV Meitingen II 4:1 (3:0). Im Grunde war die Partie nach Durchgang eins bereits entschieden. Für den stark aufspielenden VfR Foret eröffnete Mehmet Er nach 28 Minuten per Strafstoß den Torreigen. Derselbe Spieler erhöhte nur vier Minuten später auf 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff entschied der VfR durch Ahmet Sakarya praktisch die Partie. Nach dem Seitenwechsel war es Ayhan Kara-Idris, der 4:0 nachlegte (57.), ehe zwei Minuten vor dem Spielende Nico Palella den Ehrentreffer für Meitingens Reserve markierte. – Zuschauer:50(AL)

– TSV Lützelburg 4:2 (1:1). In einem über weite Strecken offenen, ausgeglichenen und guten Spiel setzte sich der Gastgeber am Ende nicht unverdient durch. Selami Murseli brachte nach acht Minuten Neusäß II in Front. Lützelburg kam zehn Minuten danach durch den Ausgleich von Martin Schnierle zurück. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Schema. Arturs Maslo markierte die 2:1-Führung für die Gastgeber (47.), ehe Lützelburg durch ein Eigentor von Martin Brzovic erneut ausgleichen konnte (62.). Doch wiederum Maslo bracht Neusäß nun endgültig auf die Siegesstraße. Den entscheidenden Treffer zum 4:2 erzielte Selami Murseli. – Zuschauer: 50 (AL)

