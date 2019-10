07:30 Uhr

Talente glänzen auf allen Ebenen

Gute Platzierungen der Rhythmischen Sportgymnastinnen bei Wettkämpfen in Obertraubling und Worms

Leistungssport zu betreiben bedeutet in der Regel viel Disziplin, Fleiß und Ausdauer. Dass sich das alles lohnen und man dafür zu gegebener Zeit die Früchte ernten kann, haben wieder einmal die Mädchen der Rhythmischen Sportgymnastik des TSV Gersthofen beim Helga-Feneberg-Pokal in Obertraubling und beim Nibelungen-Cup in Worms bewiesen. Mit vier ersten, drei zweiten und weiteren vorderen Platzierungen vertraten sie ihren Verein wieder einmal mit Bravour und behaupteten sich gegen die starke Konkurrenz quer durch alle Altersklassen.

Beim Helga-Feneberg-Pokal, der jedes Jahr zu Ehren der verstorbenen Abteilungsleiterin in Obertraubling ausgerichtet wird, gingen acht Gymnastinnen des TSV Gersthofen an den Start. Traditionell gab es auch in diesem Jahr wieder ein „Kopf-an-Kopf-Rennen“ zwischen den „alten Hasen“ Mariagrazia Chirulli und Irina Golubkova. Beide zeigten mit Schwierigkeiten gespickte Übungen, aber auch Patzer. Wo Golubka ihre Keulen quer über die Fläche schleuderte, verturnte sich Chirulli in ihrer Ballübung, wodurch bis zur letzten Wertung nicht sicher war, wer denn nun das Rennen gemacht hat. Am Ende landete Mariagrazia Chirulli haarscharf vor Irina Golubkova im Jahrgang 2003 auf dem ersten Platz.

Bei Sophia Wagner hingegen lief es wie geschmiert. Sie turnte zwei sichere Übungen und riss sowohl Kampfrichter als auch Zuschauer mit ihrer Leistung und ihrer fetzigen Musik mit, was ihr letztendlich den ersten Platz im Jahrgang 2005 bescherte. Auch Alina Ostrowsky überzeugte im Jahrgang 2006 die Kampfrichter mit ihren neuen Übungen. Obwohl sie in ihrer Reifenübung ein paar Fehler hinnehmen musste, bewies sie Nerven und glänzte mit ihrer Ballübung, so dass sie sich als Siegerin ihres Jahrgangs feiern durfte.

Für Isabelle Köhnlein (Jahrgang 2010) und Veronika Ketterer (2008) war es der erste Wettkampf in der neuen Saison und so mussten beide sehr mit ihren Nerven kämpfen. Trotz allem schlugen sie sich souverän und am Ende eines anstrengenden Wettkampftages konnten sich beide über den achten Platz freuen. Ebenfalls im Jahrgang 2010 ging Anastasia Fuchs an den Start. Sie absolvierte diesen Wettkampf nicht so sicher wie gewohnt, konnte aber dennoch einen sehr guten zweiten Platz erreichen.

Größte Überraschung sowohl in Obertraubling als auch innerhalb des internationalen Teilnehmerfelds in Worms war wohl Anna Lena Schmid, die sich als Jüngste im Jahrgang 2012 behaupten musste. Dabei zeigte sie nicht nur starke Nerven sondern auch saubere und nahezu fehlerfreie Übungen und wurde beim Helga-Feneberg-Pokal mit dem ersten und beim Nibelungen-Cup mit dem zweiten Platz belohnt. Anastasia Fuchs und Emely Stöffelmeir wurden in Worms Vierte und Vivienne Wehner Sechste. (kisu)

Themen folgen