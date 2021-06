Damen sorgen für Überraschungen

TSV Zusmarshausen nimmt an Wertingen Revanche für eine 0:9-Pleite

Von den zwölf gemeldeten Tennisteams des TSV Zusmarshausen waren zuletzt elf in der Punktrunde am Start. Dabei gelang den Damen I mit dem 7:2-Auswärtssieg beim TC Wertingen wohl die größte Überraschung. Vor zwei Jahren trafen beide Teams in Zusmarshausen aufeinander, und da landete Wertingen noch einen klaren 9:0-Sieg. Ebenso überraschend war der 5:4-Auswärtssieg der Damen II beim TC Schießgraben Augsburg III. Nach den Einzeln stand es 3:3, und die Zuser Damen konnten nach einer ausgeklügelten Doppelaufstellung die notwendigen zwei Doppel gewinnen. Nichts zu holen gab es für die Damen III in Fischach bei der 3:6-Niederlage. Allerdings ist positiv anzumerken, dass die beiden Nachwuchsspielerinnen Linda Meitinger und Anneke Steenbeeke ihr Doppel gewannen und Anneke Steenbeeke sogar ihr Einzelspiel.

In der Bezirksklasse 1 behielten die Zuser Herren bei dem gefürchteten Auswärtsmatch in Marxheim mit 5:4 die Oberhand und übernahmen mit dem zweiten Sieg die Tabellenführung. Die Zuser Herren I mussten sich in der Bezirksklasse 2 im Lokalderby gegen Welden mit 3:6 geschlagen geben. Nach dem 3:3 konnte Welden alle drei Doppel gewinnen. Der erste Sieg gelang den Herren II gegen TC Lauingen II.

Die Junioren 18 holten ein verdientes 3:3 gegen Augsburg Siebentisch III. Nach einem 1:3-Rückstand konnten beide Doppel gewonnen werden. Mit 2:4 geschlagen geben mussten sich die Juniorinnen 18 in Oberottmarshausen. Beide Doppel wurden verloren. (ew-)

Damen Bezirksklasse 1 TC Wertingen – Zusmarshausen I 2:7. (Alena Hackenberg, Emma Sapper, Theresa Hirle, Johanna Kramer, Kustermann/Hackenberg, Sapper/Hühmer, Pöhlmann/Kramer)

Damen Kreisklasse 1 TC Schießgraben – Zusmarshausen II 4:5. (Hannah Birkholz, Karin Gsell, Veronika Hafner, Birkholz/Gsell, A. Mösch/Gsell)

Damen Kreisklasse 2 TSV Fischach – Zusmarshausen III 6:3. (Dorothe Hafner, Anneke Steenbeeke, Linda Meitinger/Steenbeeke)

Herren 40 Bezirksklasse 1 TC Marxheim – Zusmarshausen 4:5. (Kasimir Krastev, Tobias Gsell, Martin Band, Krastev/Gsell, Enzler/Band)

Herren Bezirksklasse 2 Zusmarshausen – TSV Welden 3:6. (Maxi Mösch, Martin Band, Christian Hirle)

Herren Kreisklasse 3 Zusmarshausen II – Lauingen II 6:3. (Marlon Polte, Yildiz Selcuk, Philipp Meitinger, Lorenz Helmschrott, Polte/Selcuk, Philipp Meitinger/Helmschrott)

Junioren 18 Bezirksklasse 2 Zusmarshausen – Siebentisch III 3:3. (Marlon Polte, Polte/Wieland, Michel/Kirr)

Juniorinnen 18 Kreisklasse 1 TSV Oberottmarshausen – Zusmarshausen 4:2. (Linda Meitinger, Anneke Steenbeeke)

Bambini 12 Kreisklasse 1 Zusmarshausen – Siebentisch II 6:0. (Julian Ott, Philipp Schafhauser, Jannis Hälbig, Tim Auras, Ott/Auras, Schafhauser/Hälbig)

Bambini 12 Kreisklasse 2 TSV Offingen – Zusmarshausen II 3:3. (Sophia Pöhlmann, Selma Steenbeeke, J. Pöhlmann/S. Pöhlmann)

Midcourt U10 Kreisklasse 1 TSV Welden – Zusmarshausen 6:6. (Sophie Helmschrott, Antonia Gsell, Helmschrott/Gsell)