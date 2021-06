Die gelben Filzkugeln fliegen wieder

Gelungener Saisonauftakt für den TSV Zusmarshausen

Die Tennisabteilung des TSV Zusmarshausen nimmt mit insgesamt zwölf Mannschaften an der Punktspielrunde 2021 teil. Für zehn Teams war am letzten Wochenende der Start in die neue Saison bei dem sechs Teams einen Auftaktsieg landen konnten. Vier Mannschaften mussten teilweise erwartete Niederlagen hinnehmen.

Furios war der Auftakt der beiden Zuser Spitzenteams, die jeweils in der Bezirksklasse 1 an den Start gehen. Die Damen 1 bezwangen im Heimspiel Memmingerberg mit 6:3 und die Herren 40 dominierten Aystetten mit 8:1. Eine Sensation gelang in der Kreisklasse 1 den Damen II, die bei den favorisierten Damen 1 in Ziemetshausen einen nicht erwarteten 5:4-Auswärtssieg erkämpften. In der Bezirksklasse 2 zogen sich die Herren 1 beim TC Günzburg mit einer 2:7- Niederlage ordentlich aus der Affäre.

Die Herren 2 verloren gegen TC Medlingen nach einem 2:4-Rückstand denkbar knapp mit 4:5. Bemerkenswert war hier das Debüt des 13-jährigen Lucas Kovba. Während er beim Einzel seinem Gegner erwartungsgemäß unterlag, ging er im Doppel an der Seite von Jürgen Forster als Sieger vom Platz.

Ergebnisse auf einen Blick

Damen 1, Bezirksklasse 1: Zusmarshausen – Memmingerberg 6:3. (Punkte Alena Hackenberg, Emma Sapper, Uli Pöhlmann, Larissa Neubauer, Sapper/Pöhlmann und Hackenberg/Neubauer). Damen 2, Kreisklasse 1: Ziemetshausen 1 – Zusmarshausen II 4:5 (Anne Hühmer, Tanja Wurm, Karin Gsell, Johanna Kramer/Kathi Mösch und Alexa Mösch/Tanja Wurm)

Damen 3, Kreisklasse 2: Wittislingen 1 – Zusmarshausen 3 8:1 (Lucia Birkholz). Herren 1, Bezirksklasse 2: TC Günzburg – Zusmarshausen 7:2 (Daniel Kuchenbaur, Yildiz Selcuk). Herren 2, Kreisklasse 3: Zusmarshausen 2 – Medlingen 1 4:5 (Jürgen Forster, Philipp Meitinger, Forster/Kovba und Marlon Polte/Felix Wörle). Herren 40, Bezirksklasse 1: Zusmarshausen – Aystetten 8:1 (Markus Enzler, Tobias Gsell, Ole Cordes, Jürgen Forster, Martin Band, Ilgner/Band, Enzler/Forster, Gsell/Cordes). Junioren 18, Bezirksklasse 2: Schiessgraben 3 – Zusmarshausen 0:6 (Marlon Polte, Nico Michel, Lorenz Helmschrott, Felix Beck, Polte/Helmschrott und Michel/Beck). Bambini 1, Kreisklasse 1: TC Neusäß – Zusmarshausen 1:5 (Julian Ott, Philipp Schafhauser, Tim Auras, Ott/Schafhauser und Hälbig/Auras). Bambini 2, Kreisklasse 2: TeG Rothtal – Zusmarshausen 1:5 (Martha Hartmann, Julia und Sofia Pöhlmann, Fröhlich/J. Pöhlmann und Hartmann/S. Pöhlmann).

Die Tennisabteilung des TSV nimmt an der Sonderaktion des Deutschen Tennisbundes und der Generali-Versicherung „Deutschland spielt Tennis“ teil. Diese Aktion ist genau das richtige Tennis-Angebot für Anfänger, Re-Starter und Tennisfreunde. In einem zweistündigen kostenlosen Schnupperkurs wird die Möglichkeit geboten, Tennis einfach auszuprobieren. Wenn man über die Geschäftsstelle des TSV per E-Mail gs@tsv-zusmarshausen.de Interesse bekundet, nimmt die Tennisabteilung Kontakt auf. Alternativ kann man auch Donnerstag um 19 direkt auf die Tennisanlage kommen. (ew-)