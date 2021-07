Dritter Sieg in Folge

Herren der TeG Rothtal gewinnen dritte Heimpartie. Herren 60 zurückgezogen

Nach zwei deutlichen 7:2-Siegen (TSV Dinkelscherben, SV Bergheim) gewannen die Herren 1 der TeG Rothtal auch die dritte Heimpartie hintereinander gegen den SV Freihalden mit 6:3 und sind somit alleiniger Tabellenführer in ihrer Gruppe der Kreisklasse 2. Während Fabian Tögel und Manuel Schmid klare Siege verzeichneten, zeigten sich Peter Berger, Michael Vogele und Baptist Michale nervenstark und gewannen jeweils im Match-Tie-Break.

Auch die Damen starteten mit zwei gewonnenen Partien in die neue Runde. Nach zwei knappen 5:4-Erfolgen beim TC Ziemetshausen 2 und dem Heimsieg gegen den TC Kötz kommt es am Wochenende zum Spitzenspiel der Kreisklasse 2. Gegner ist der aktuelle Tabellenführer TSV Wittislingen. Louisa Tögel gewann in beiden Partien ihr Einzel.

In der Bezirksklasse 2 bevorzugt die erste Mannschaft der Herren 40 ebenfalls das knappste aller Ergebnisse. Nach den zwei 5:4-Auswärtserfolgen beim TSV/TC Haunstetten und TC Lauingen, gab es bei der Heimpremiere eine unglückliche 4:5-Niederlage gegen den ebenfalls verlustpunktfreien TSV Königsbrunn. Dieter Donderer und Jürgen Tögel feierten klare Einzelsiege.

Das Tabellenende ziert die zweite Herren-40-Mannschaft in der Kreisklasse 2. Drei der vier ausgetragenen Partien gingen nach teils knappen Matches mit 2:4 verloren. Während die neu gegründete Herren 65 in der Bezirksklasse nach drei Heimbegegnungen ein ausgeglichenes Punktekonto aufweisen, musste das Team der Herren 60 aufgrund von zu viel langzeitverletzten Spielern vom Punktspielbetrieb der Bezirksklasse zurückgezogen werden.

Unterschiedlich sind auch die Platzierungen der neugegründeten Jugend-Teams. Während die „Bambini 12“ noch keine Punkte erringen konnten, steht die U9, in der Dunlop-Kleinfeld Kreisklasse, mit 6:2 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. (mira)