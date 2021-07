Fünf Mannschaften stehen auf dem Platz an der Sonne

Herren 40 des TSV Zusmarshausen behaupten sich im Spitzenspiel gegen bisher ungeschlagenen Rivalen

Weiterhin erfolgreich verläuft die Tennissaison 2021 für die Teams des TSV Zusmarshausen. Fünf der insgesamt zwölf Mannschaften sind aktuell Tabellenführer in ihrer Spielklasse.

Das Damen-I-Team verteidigte die Tabellenführung in der Bezirksklasse 1 beim schwer erkämpften 5:4-Auswärtssieg bei dem überraschend starken Team des FC Heimertingen. Alena Hackenberg, Emma Sapper und Uli Pöhlmann sorgten für den 3:3-Zwischenstand nach den Einzeln. Hackenberg/Hirle und Pöhlmann/Kramer sicherten letztendlich den knappen 5:4 Auswärtssieg.

Den Herren 40 gelang in der Bezirksklasse 1 ein wichtiger Auswärtssieg bei der bisher ungeschlagenen TeG Lech-Schmuttertal. Nachdem Krastev Krasimir, Tobias Gsell und Martin Band für die 3:1-Führung sorgten, entwickelte sich das vorentscheidende Spitzeneinzel zwischen dem Defensivkünstler Tim Brandl von TeG und dem Offensivspieler Sven Ilgner vom TSV ein wahrer Tenniskrimi, den letztlich Ilgner nach dem 7. Matchball für sich entscheiden konnte. Ilgner/Pöhlmann und Krastev/Band sicherten mit ihren Doppelsiegen den 6:3-Endstand und damit weiterhin die Tabellenspitze. Somit kommt es am letzten Spieltag zum entscheidenden Meisterschaftsspiel gegen das ebenfalls ungeschlagene Team von Schwaben Augsburg.

Mit einem überraschend klaren 7:2-Heimerfolg gegen den bisherigen Spitzenreiter TSV Burgau konnten die Damen II die Tabellenspitze übernehmen. Hannah Birkholz, Tanja Kohn, Karin Gsell und Julia Schaller sorgten für die überraschende 4:2-Führung. Mit einer ausgeklügelten Aufstellung konnten dann noch alle drei Doppel (K.Mösch/A.Mösch, Hühmer/Kohn und Gsell/Schaller) gewonnen werden.

Im Jugendbereich für die Zuser Bambini I und Bambini II in ihrer Gruppe jeweils die Tabelle an. In der Kreisklasse 1 konnten die Bambini I mit einem 4:2-Erfolg gegen den bis dahin verlustpunktfreien TSV Steppach die Tabellenführung behaupten. Philipp Schafhauser und Tim Auras gewannen ihre Einzel. Die beiden entscheidenden Doppelspiele errangen dann die Paarungen Schafhauser/Hälbig und Auras/Fröhlich. Obwohl die Bambini 2 spielfrei waren, blieben sie in der Kreisklasse 2 mit hauchdünnem Vorsprung Spitzenreiter. (ew-)

Weitere Ergebnisse: Herren Bezirksklasse 2 TSV - FC Burlafingen 2:7. (D. Kuchenbauer, Band/Kuchenbauer) Kreisklasse 3 Altenberg II - TSV II 7:2 (Y. Selcuk, Philipp Meitinger). Junioren 18 Bezirksklasse 2 TC Günzburg - TSV 2:4 (Marlon Polte, Oliver Wieland, Fabian Biber, Wieland/Biber). Knaben 15 Kreisklasse 1 TSV - TC Ziemetshausen 6:0. Midcourt U 10 Kreisklasse 1 TSV - TeG Lech/Schmuttertal 12:0