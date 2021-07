Gersthofen steht auf der Warteliste

Herren des TC Rot-Weiß Vizemeister in der Landesliga. Die „Zweite“ sichert sich mit Eigengewächsen den Aufstieg in die höchste schwäbischen Liga

Zum Saisonabschluss präsentierten sich die Tennis-Top-Teams des TC Rot-Weiß Gersthofen noch einmal in Topform.

Das überragende Resultat lieferte die zweite Herrenmannschaft ab. In guter Besetzung mit Miki Raida, Simon Pfiffer, Julian Riess, Maximilian Pecher, Marco Ortwein und Andreas Faltermeier bezwang man den Lokalrivalen TC Schießgraben Augsburg III knapp mit 5:4. Damit ist man ungeschlagen mit 14:0 Punkten Sieger in der BK1 und schaffte den Aufstieg in die Bezirksliga, die höchste schwäbische Spielklasse. Und dies mit Spielern, die allesamt aus Gersthofen stammen, oder wie Trainer Miki Raida schon lange für den TC Rot-Weiß tätig sind.

Die Herren 60 gewannen auch ihr letztes Spiel gegen Baldham-Vater-stetten. Entscheidend für den letzten Saisonsieg waren die Siege im Einzel von Wolfgang Stenger und Mannschaftskapitän Rolf Homölle. Beide lagen bereits schier aussichtslos gegen ihre sehr spielstarken Gegner zurück und konnten ihre Matches im zweiten Satz drehen. Beide behielten im Match-Tiebreak die Nerven und gewannen diesen. Stenger musste sogar drei Matchbälle abwehren. Am Ende stand ein knapper 5:4-Sieg. Damit wurde man hinter Schrobenhausen bayerischer Vizemeister.

Auch die Herren 30 gewannen ihr Heimspiel gegen Wasserburg. Durch das souveräne 8:1 liegt man einen Spieltag vor Schluss mit 8:4 Punkten auf dem vierten Platz in der Bezirksliga.

Die erste Damenmannschaft war zu Gast bei Meister und Aufsteiger Dachau. Sie schlugen sich sehr gut, waren am Ende allerdings glücklos. Sechs der neun Matches wurden erst im Match-Tiebreak entschieden, fünf davon gewannen die Gastgeber aus Dachau. Damit stand es am Ende 2:7 aus Sicht der Gersthoferinnen. Die Mannschaft konnte jedoch den Klassenerhalt in der Landesliga sichern. Mit 6:8 Punkten liegt man am Ende auf dem fünften Platz. Auch die zweite Damenmannschaft konnte mit einem 5:4-Sieg bei Schießgraben Augsburg den Klassenerhalt in der Bezirksliga sichern.

Den ersten Herren gelang im letzten Heimspiel auch noch einmal ein Sieg. Die Gäste aus Feldkirchen boten alles auf, was möglich war. Sie mussten gewinnen, um die Klasse zu erhalten. So setzten sie zwei Spieler ein, die heuer noch gar nicht gespielt hatten. Doch es reichte ihnen trotzdem nicht. Die hervorragend aufgelegten Gersthofer waren aber letztendlich klar die Besseren. Man gewann mit 6:3. Damit reichte es für den zweiten Platz in der Landesliga.

Da man auch um einen Matchpunkt besser liegt, als der Zweite in der Parallel-Gruppe, darf man sich für das nächste Jahr noch ein wenig Hoffnung auf die Bayernliga machen. Sollte ein Platz dort frei werden, erhält diesen immer der punktbeste Zweitplatzierte aus der Landesliga. (WiJo)