Heinzel stoppt den Aufschlag-Riesen

Mit dem 6:3-Sieg gegen Luitpoldpark München II machen die Landesliga-Männer des TC Rot-Weiß Gersthofen den ersten von sieben Schritten in Richtung Bayernliga

Durch die Corona-Pandemie verspätet starteten die Aktiven-Teams des TC Rot-Weiß Gersthofen in die diesjährige Tennis-Verbandsrunde. Anders als beim letzten sportlichen Highlight, den schwäbischen Jugendmeisterschaften, die komplett verregnet waren, spielte diesmal der Wettergott mit. Bei Kaiserwetter verfolgten circa 50 interessierte Zuschauer die Spiele der vier Mannschaften, die mit einem Heimspiel starteten. Sportliches Highlight auf der Anlage im Auwald war der erste Auftritt der Landesliga-Herren, die sich für heuer wieder einmal das klare Ziel des Aufstieges in die Bayernliga gesetzt haben.

Trotz des verletzungsbedingten Ausfalles der etatmäßigen Nummer eins, Gabriel Huber aus Österreich, und der Abwesenheit des tschechischen Spitzenspielers Lukas Polacek konnte Sportwart Herbert Heinzel eine schlagkräftige Truppe an den Start schicken. Fast auf allen Positionen waren die Gersthofer ihren Gegnern von Luitpoldpark München II überlegen. Lediglich Nicolas Santiago musste sich nach tollem Kampf geschlagen geben.

Tom Bittner, Espen Lagarde, die Verstärkung aus Paris, Toni Adamcik aus Prag und Christian Kloimüllner aus St. Pölten gewannen glatt in zwei Sätzen. Das erwartet sehr schwere Match hatte der Lokalmatador Maxi Heinzel auf der Position eins. Er musste gegen den Münchner Regionalliga-Spieler Tim Rützel ran. Der knapp zwei Meter große Rützel, der noch vor zwei Jahren zusammen mit dem heutigen ATP-Top-50-Spieler Dominik Köpfer in der College-Mannschaft von New Orleans spielte, zeigte von Anfang an seine Klasse. Heinzel, der selbst auch in den USA College-Tennis spielt, verlor den ersten Satz mit 3:6. Auch im zweiten lag er schnell mit Break zurück, und das Match schien schon gelaufen. Schließlich schaffte er es, dem Aufschlag-Riesen erstmals den Aufschlag abzunehmen, und kam wieder zurück ins Match (6:4). Nun stand der entscheidende Match-Tiebreak an. Die anderen Matches waren bereits alle zu Ende, so scharten sich mittlerweile gefühlt 50 Zuschauer um Platz eins. Der Druck lag klar beim Gast aus München, da sein Team mit 1:4 zurücklag. Rützel erwischte einen super Start und führte bereits mit 8:3, ehe sich Heinzel zurückkämpfte und bis 8:8 aufholte. Bei 8:9 musste er einen Matchball abwehren, und mit seinem dritten Matchball gelang ihm der Sieg zum 13:11. Damit war auch die Partie entschieden, die Gäste gaben ein Doppel verletzungsbedingt auf, konnten die anderen beiden jedoch gewinnen. Endstand 6:3 für Gersthofen – der erste der sieben erforderlichen Schritte in Richtung Bayernliga 2022 ist damit erfolgreich gemacht.

Auswärts spielten die Landesliga-Damen. Sie gewannen souverän mit ebenfalls 6:3 in Puchheim. Die Damen haben ihr erstes Heimspiel kommenden Sonntag gegen Eschenried, die Herren müssen auswärts bei Gauting ran.

Die Damen III besiegten in der Kreisklasse 2 die TSG Stadtbergen II mit 6:3. Die Herren IV (4er-Mannschaft in der KK4) waren beim 0:6 gegen den TC Klingsmoos chancenlos. Anders machten es die Herren II in der BK1. Sie ließen Pöttmes beim 8:1 keine Chance.