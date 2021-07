Ilgner erwischt einen Sahnetag

Zusmarshausens Herren 40 steigen in Bezirksliga auf

Was den Tennis-Damen des TSV Zusmarshausen bereits vor zwei Wochen gelungen ist, hat die Herren 40 Mannschaft am letzten Samstag perfekt gemacht: Mit einem verdienten 6:3-Auswärtserfolg beim bisherigen Tabellenzweiten TC Schwaben Augsburg sicherten sie sich den Meistertitel in der Bezirksklasse 1 und den damit verbundenen Aufstieg in Schwabens höchste Spielklasse, die Bezirksliga.

Vor Beginn des entscheidenden Spieles auf der Anlage des TC Schwaben sah es für die Zusser auf dem Spielberichtsbogen nicht gut aus: Schwaben hatte sich mit ihren beiden H 50-Topspielern Uwe Kornhass und Andreas Riedel verstärkt. Doch die Nummer 1 von Zusmarshausen, Sven Ilgner, konnte seine beste Saisonleistung auf den Platz bringen und rang Kornhass in einem hochklassigen Spiel im Match-Tiebreak mit 10:7 nieder. Ebenfalls in einem außergewöhnlich guten Match gelang dem Zusser Spielertrainer Krasimir Krastev mit 6:3 und 6:1 ein Zweisatz-Erfolg gegen Andreas Riedel.

Nachdem Jürgen Forster das Spiel gegen Stefan Maier mit 6:4 und 6:3 und Martin Band gegen Jean-Pier Esch mit 7:5 und 6:4, nach 1:5 Rückstand im ersten Satz, für sich entscheiden konnten, war Zusmarshausen auf der Siegerstraße. Jetzt reichte ein Doppelsieg zur Meisterschaft. Der entscheidende fünfte Punkt gelang Krastev/Band gegen Maier/Esch mit einem ungefährdeten 6:0 und 6:1-Erfolg. Den Punkt zum 6:3-Endstand holte das Einser-Doppel Ilgner/Cordes in einem hochklassigen Match gegen die Schwaben-Routiniers Riedel/Vitzthum. Nun freut sich das H40-Team auf die Bezirksligasaison 2022, für die das Saisonziel „Nichtabstieg“ ausgegeben wurde. (ew-)