In Schwabens Elite

Nach der überraschenden Meisterschaft spielen Zusmarshausens Damen Bezirksliga

Große Überraschung am vorletzten Spieltag in der Damen Bezirksklasse 1 Gruppe Allgäu: Durch einen in dieser Höhe nicht erwarteten 8:1-Heimerfolg gegen den bisherigen Tabellenzweiten TV Bellenberg und der gleichzeitigen deutlichen 0:9-Heimniederlage des Tabellendritten TSV Wiggensbach gegen den FC Gundelfingen sind die Damen 1 des TSV Zusmarshausen bereits vor dem letzten Spieltag nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen und somit Meister und Aufsteiger in die Bezirksliga. „Wir könnten uns sogar eine 0:9-Niederlage beim TSV Wiggensbach leisten“, freut sich Teamcoach Ewald Wurm.

Basis für die Meisterschaft war die geschlossene Mannschaftsleistung und der Umstand, dass die komplette Punktrunde ohne verletzungen mit den sieben Stammspielerinnen absolviert werden konnte. Ein Meilenstein zur Meisterschaft war der großartig erkämpfte 5:4-Auswärtserfolg am vierten Spieltag beim FC Gundelfingen. „An dieser Stelle noch ein Dankeschön an das Damen-Team des FC Gundelfingen, die mit stärkster Besetzung zum Tabellenzweiten TSV Wiggensbach gereist sind und dort einen Auswärtssieg errungen haben“, so Wurm. Nur dadurch wurden die Zusserinnen vorzeitig Meister und möchten in der gleichen Besetzung das Abenteuer Bezirksliga in der Saison 2022 angehen.

Seit Gründung des Vereines wird es dann das erste Mal sein, dass eine Damenmannschaft des TSV Zusmarshausen in der höchsten schwäbischen Spielklasse vertreten sein wird. (ew-)