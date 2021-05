Regen spült selbst die Hygieneverordnungen hinweg

Beim TC Rot-Weiß Gersthofen leiden die letzten schwäbischen Meisterschaften unter den miserablen Witterungsbedingungen

Am Pfingstwochenende war der TC Rot-Weiß Gersthofen Ausrichter der letzten schwäbischen Tennis-Jugendmeisterschaften. Ab dem nächsten Jahr wird es die Veranstaltung in dieser Form nicht mehr geben, da innerhalb des BTV umstrukturiert wird.

Gespielt wurde in insgesamt 13 Konkurrenzen, Altersklassen von U8 bis U18, weiblich und männlich. Trotz schwierigsten Bedingungen mit strengem Hygienekonzept, negativem Corona-Test, nur einer Begleitperson pro Spieler, keine Zuschauer, geschlossene Duschen und Umkleiden sowie geschlossene Gastronomie hatten insgesamt über 170 Spielerinnen und Spieler gemeldet. Darunter 13 vom Gastgeber.

Entsprechend groß war die logistische Anforderung an den Veranstalter. Leider hat das Wetter am Pfingstwochenende dem Veranstalter und den Teilnehmern nicht in die Karten gespielt. Pünktlich zum Turnierbeginn kam der große Regen. Da die Wetterprognosen alles andere als günstig waren, musste der Freitag komplett abgesagt werden. Entsprechend groß war der Frust sowohl beim Veranstalter als auch bei den Spielern. Dekaren zum Teil bis aus Memmingen und Füssen angereist, um dann unverrichteter Dinge wieder abzureisen und am nächsten Morgen wieder anzutreten.

Der gesamte Zeitplan war also auf den Kopf gestellt, das Turnier musste terminlich komplett neu geplant werden. Glücklicherweise war es den ganzen Samstag durchgängig trocken und so konnte der dicht gepackte Zeitplan eingehalten werden. Bereits am Sonntag wartete die nächste negative Überraschung. Da es die ganze Nacht durchgeregnet hatte, musste man den Beginn aufgrund gefluteter Plätze von 9 Uhr auf 11 Uhr verlegen. Dann waren tatsächlich gut die Hälfte der 13 Plätze bespielbar. 20 Minuten später kam der erste kräftige Schauer, der das Weiterspielen unmöglich machte. Anstatt, wie für Regenpausen in der Hygieneverordnung vorgesehen, in den Autos auf dem Parkplatz zu warten, entschieden sich viele Spieler und deren Begleiter selbst Hand anzulegen und unterstützten die Veranstalter beim Trockenziehen der Plätze. Nach einer letzten 30-minütigen Unterbrechung konnte das Turnier dann bis Sonnenuntergang fortgeführt werden.

Dank vieler ganz glatter Ergebnisse und schneller Spiele, sowie einer straffen Organisation konnte man einen Großteil der teilweise bis zu dreistündigen Verspätung aufholen und fast alle für Sonntag angesetzten Begegnungen konnten gespielt werden.

In sportlicher Hinsicht war das Turnier ein voller Erfolg. In allen Altersklassen gab es tollen Tennissport. Die Favoriten setzten sich großteils durch. Erwähnenswert auch, dass der anwesende Standby Stuhlschiedsrichter keinen nennenswerten Einsatz hatte. Das zeigt, wie fair und sportlich sich die Spieler untereinander verhielten. Schade nur, dass aufgrund der Pandemie keine Zuschauer erlaubt waren.

Highlights aus Gersthofer Sicht waren die Finalteilnahme des Lokalmatadoren Tom Bittner bei den U18 männlich sowie der glatte Finalsieg von Kimberley Lutz bei U18 weiblich gegen die Bayernliga-Spielerin Alicia Kloos von Schießgraben Augsburg. Bei der U14 weiblich feierte Nellie Marie Buckow vom SV Gablingen den Turniersieg.

U18 m: Jan Skerbatis, TC Siebentisch Augsburg - Tom Bittner, Gersthofen 6:3, 6:4

U18 w: Kimberley Lutz, Gersthofen - Alicia Kloos TC Schießgraben Augsburg 7:5, 6:1

U16 m: David Eichenseher, Friedberg - Moritz Specker, Memmingen 6:4, 6:1

U14 m: Samuel Braun, Friedberg - Jaron Held, Schwaben Augsburg 6:2, 6:0

U14 w: Nelli Marie Bukow, Gablingen - Lea Boysen, Schrobenhausen 6:4, 6:3

U12 m: Maximilian Wirth, Friedberg - Levin Bergmiller, Friedberg 6:1, 6:0

U12 w: Aurelia Löhrer, TC Siebentisch Augsburg - Marie Rödl, Donauwörth 6:0, 6:0