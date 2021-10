Seriensieger ringt Nachwuchstalent nieder

Andreas Dienstbier holt sich einmal mehr den Vereinsmeistertitel beim TSV Welden

Andreas Dienstbier ist neuer Tennismeister des TSV Welden. Der Seriensieger, der bereits zahlreiche Titel gewinnen konnte, setzte sich im Finale vor großer Kulisse gegen das 15-jährige Nachwuchstalent Leopold Rauwolf mit 6:2, 6:1 durch. Im Spiel um Platz drei, das erst im Match-Tiebreak entschieden wurde, siegte Thomas Holzheuer gegen Sebastian Kolb. Über drei Stunden ging das Endspiel der Damen. Mit 7:6, 5:7, 14:12 gewann schließlich Katja Frank gegen Franziska Zimmermann und holte sich damit die Meisterschaft. Im kleinen Finale setzte sich Michaela Joachim gegen Hanna Zech durch und wurde Dritte.

Bei den Junioren siegte Leopold Rauwolf vor Frederik Schuster und Simon Kaim. Die U12-Meisterschaft ging an Julian Ott vor Sophie Helmschrott und Ron Raba. Bei den Kleinsten der U9 gab es enge Spiele, die letztlich Sissi Helmschrott vor Tamara Epple und Rina Raba für sich entscheiden konnte. Abteilungsleiter Markus Rauwolf und Sportwart Benjamin Sigmund zeigten sich zufrieden: „Es wurde guter Sport geboten und auch das Interesse war erfreulich.“

Dass der Tennissport in Welden nach wie vor einen hohen Stellenwert hat, zeigt auch ein Blick auf die abgelaufene Saison. Insgesamt sieben Herren- und Damenmannschaften beteiligten sich an der Punktrunde. Wobei vor allem das Abschneiden der Herren 30 in der Bezirksklasse 2 mit dem zweiten Platz hervorzuheben ist. Die erste Herrenmannschaft belegte in der Bezirksklasse 2 Rang vier. Die Herren II (Kreisklasse 3) und die Herren III ( Kreisklasse 4) landeten jeweils auf dem sechsten Platz. Dritte in der Kreisklasse 1 wurden die Herren 60. Den vierten Rang belegte das Damenteam in der Bezirksklasse 2. Ebenso wie die zweite Damenmannschaft in der Kreisklasse 1. Sogar in der Bezirksliga traten die Juniorinnen an. Sie mussten sich mit Platz sieben zufriedengeben. Auf dem sechsten Platz schloss das Juniorenteam in der Bezirksklasse 1 ab. Jeweils in der Kreisklasse 1 gingen die U9 und U10 des TSV Welden an den Start.

Auch in der Winterrunde wird der TSV wieder mit vier Mannschaften vertreten sein. Zwei Herren-Teams spielen in der Bezirksklasse 2, die Herren 50 und die Damen in der Bezirksklasse 1. (siam)