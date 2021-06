Tiebreak-Pech kostet die Tabellenspitze

Landesliga-Herren des TC Rot-Weiß Gersthofen müssen sich unglücklich geschlagen geben und einen Dämpfer im Aufstiegskampf hinnehmen

Die Tennis-Herren des TC Rot-Weiß Gersthofen haben auf ihren geplanten Weg in die Bayernliga einen herben Dämpfer verpasst bekommen. Gegen den TC Oberland, der aus einer Fusion von Wolfratshausen und Geretsried entstanden ist, gab es bei idealen äußeren Bedingungen eine bittere 3:6-Heimniederlage. Damit mussten sie die Tabellenführung in der Landesliga abgeben.

Bei 27 Grad und Sonnenschein verfolgten zahlreiche interessierte Zuschauer das Match der Landesliga-Herren gegen den TC Oberland, der mit seinen zwei italienischen Topspielern Francesco Picco und Nicola Ghedin anreiste. Picco war früher Top 400 ATP gerankt und Ghedin spielte vor einer Woche noch Halbfinale im Hauptfeld eines Future Turnieres, wofür es auch zahlreiche Weltranglistenpunkte gibt. Entsprechend hochklassige Matches gab es zu sehen.

Leider waren die beiden Spitzenspieler Maxi Heinzel und Tom Bittner gegen die beiden Italiener chancenlos. Beide verloren in zwei glatten Sätzen. Besonders bitter für Heinzel, der mit seinem Spiel total unzufrieden war und dem hinterher der Geburtstagskuchen nicht mehr so richtig schmecken wollte. Dafür gewannen Milan Krivohlavek an Position 5 sowie der kurzfristig verpflichtete Tscheche Jan Kusy an 6 ihre Matches ebenfalls glatt in zwei Sätzen.

Die Dramen aus Gersthofer Sicht ereigneten sich auf den Positionen 3 und 4. Der bisher ungeschlagene Christian Kloimüllner verletzte sich bereits im ersten Spiel am Rücken. Trotz starker Schmerzen kämpfte der Österreicher bis zum Schluss im Champions-Tiebreak, in dem er bereits 8:5 führte, doch am Ende unterlag.

Lukas Polacek, der vor zwei Jahren noch sehr erfolgreich auf Position eins spielte, tat sich ebenfalls sehr schwer mit seinem Gegner, der mit seinen gerade mal 16 Jahren bereits in der deutschen Rangliste an Position 617 notiert ist. Man merkte Polacek die fehlende Matchpraxis an. In seinem ersten Spiel seit zwei Jahren unterliefen ihm zu viele leichte Fehler. Doch auch er kämpfte tapfer bis in den Match-Tiebreak, führte in diesem ebenso wie Kloimüllner bereits deutlich mit 8:4, unterlag jedoch auch am Ende mit 11:13.

So war nach dem 2:4-Zwischenstand schon ein kleines Wunder nötig, welches auch fast noch eingetreten wäre. Das zweite Doppel wurde vom Gast frühzeitig aufgegeben. In Doppel 1 und 3 sah es lange gar nicht gut aus, doch das Blatt wendete sich auf beiden Plätzen. Sowohl Heinzel/Bittner, als auch Krivohlavek/Kloimüllner kämpften sich nach verlorenem ersten Satz wieder zurück. So musste wieder mal der Match-Tiebreak entscheiden.

Doch das Tiebreak-Glück war diesmal nicht auf Gersthofer Seite, beide Doppel gingen verloren. Anders noch vor einer Woche, hier gingen sechs Matches über drei Sätze, fünf davon gewannen die Gersthofer.

Im Spitzenspiel in Hengersberg ist jetzt ein Sieg Pflicht

Mit der unglücklichen 3:6-Niederlage ist auch die Tabellenführung in der Landesliga futsch. Doch bereits am kommenden Sonntag könnte man diese mit einem Sieg beim aktuellen Tabellenführer in Hengersberg wieder an den Lech holen. Die Aufgabe wird extrem schwierig, doch für die Gersthofer ist die Situation klar: Will man noch um den Aufstieg in die Bayernliga mitmischen, ist ein Sieg in Hengersberg Pflicht.

Die Herren II siegten bei Friedberg II mit 6:3 und bleiben damit ungeschlagener Tabellenführer in der BK1 und spielen nach wie vor um den Aufstieg in die Bezirksliga, die höchste schwäbische Klasse. Die Herren III unterlagen zu Hause der TeG Lech-Schmuttertal mit 2:7 und Herren IV Rennersthofen II mit 1:5.

Die Damen I waren in Landshut mit einer sehr ersatzgeschwächten Mannschaft chancenlos. Sie unterlagen mit 3:6. Die Damen II machten es in ihrem Heimspiel gegen Nördlingen deutlich besser. Sie gewannen mit 6:3 und kamen damit ihrem Ziel, dem Klassenerhalt in der Bezirksliga, einen wichtigen Schritt näher. (wijo)