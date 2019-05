07:45 Uhr

Thierhaupten feiert eine erste Party

In Partylaune zeigten sich Spieler und Fans des SV Thierhaupten nach dem mit 4:0 gewonnenen Relegationsspiel gegen Suryoye Augsburg. In der Bildmitte gibt Mario Schulz den Takt vor.

Nach dem beeindruckenden Auftritt gegen den Kreisligisten Suryoye Augsburg glaubt der SVT jetzt an die Kreisliga-Rückkehr

Von Claus Braun

Mit einem bärenstarken Auftritt begeisterte am gestrigen Nachmittag der SV Thierhaupten im ersten Relegationsspiel um einen freien Platz in der Kreisliga. Der weit besser eingestufte Favorit Suryoye Augsburg enttäuschte auf ganzer Linie und muss nach der deftigen 0:4-Klatsche nach nur einem Jahr Kreisligazugehörigkeit künftig wieder eine Etage tiefer spielen.

Der klassentiefere SV Thierhaupten hielt den Favoriten aus Augsburg von Anfang an auf Trab. Bis sich Suryoye versah, führte Thierhaupten bereits nach acht Minuten komfortabel mit 2:0. Nach einer langen Freistoßflanke von Daniel Huber drückte Christian Schön das Spielgerät im zweiten Versuch aus kürzester Distanz zur Führung ein. Nur kurz später machte es Daniel Huber ganz alleine. Gegen seinen Kunstschuss aus 18 Metern unter die Querlatte hatte Suryoyes Keeper Sebastian Tülger keine Abwehrchance.

Noch bevor sich die Augsburger offensiver ausrichteten, hätte Thierhaupten das dritte Tor erzielen müssen. Nach einer Kopfballvorlage von Spielertrainer Simon Forster köpfte Mario Schulz etwas überrascht aus drei Metern freistehend über den Kasten. Kurz nach dieser Szene gab es einen Bruch im Spiel des Kreisklassisten, auch deswegen, weil beim angeschlagen ins Spiel gegangenen Ex-Profi Dominik Reinhardt die Leistenverletzung aufbrach und ausgewechselt werden musste. Suryoye gewann immer mehr Spielanteile und drängte Thierhaupten arg in die Defensive. Doch diese stand an diesem Tag prächtig und ließ nur einen von Ivan Ristovski getretenen Freistoß passieren. Diesen parierte Reservetorwart Julian Grohall jedoch prächtig, obwohl auch dieser mit einem vor einer Woche im Training gebrochenen Daumen im Kasten stand (43.).

Im zweiten Durchgang war die „Messe“ für Thierhaupten schnell gelesen. Florian Schulz netzte in der 56. Minute einen Kopfball in die Maschen zur Entscheidung. Diese war spätestens da endgültig gefallen, als Ali Rezan eine Zeigerumdrehung später mit Gelb-Rot vom Platz musste. Nun verpasste Thierhaupten ein noch höheres Schützenfest, vergab beste Chancen durch Reinhold Armbrust (66. und 82.) oder einem Pfostenschuss von Daniel Huber (78.). Eine weitere Ampelkarte für Saad Hassan (77.) nach einem unnötigen rüden Foul im Mittelfeld an Johannes Weixler war ein weiterer Höhepunkt für die Schützlinge von Trainer Rasit Ciftcibasi, die wenige Minuten vor Spielende mit dem vierten Tor durch Mario Schulz für den SV Thierhaupten endgültig bedient waren.

SV Thierhaupten Grohall, Huber, Zewinger, Schulz M., Gams, Reinhardt, Forster, Herb, Schön, Weixler. (Schulz F., Wittmann, Ullmann).

Suryoye Augsburg Tülger, Felder, Ali, Simon, Ristovski, Hikmet, Kara-Idris, Akgül, Demir Matay. (Acar, Demir Dominik, Demir Martin).

Tore 1:0 Schön (3.), 2:0 Huber (8.), 3:0 F. Schulz (56.), 4:0 M. Schulz (85.). - Gelb-Rot für Ali Rezan (56.) und Saad Hassan (77./beide Suryoye). - Schiedsrichter Carman Abdullah (Hollenbach). – Zuschauer 475 in Gebenhofen.

Info für den SV Thierhaupten geht es nun am kommenden Dienstag weiter. Um 18.30 Uhr trifft man in Gundelsdorf auf den SV Klingsmoos.

