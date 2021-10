Auf Ballwechsel folgt Wildwechsel

Plus Das Team der SpVgg Westheim hat nach Niederlage und Unentschieden in Oberbayern Glück, als es bei der Heimfahrt zu einer Kollision mit einem Reh kommt

Man konnte gespannt sein, in welcher Form sich die Tischtennis-Spieler der SpVgg Westheim nach der langen Coronapause befinden würden. Dies wurde gleich zu Beginn der Saison 2021/22 in der Verbandsoberliga Bayern-Süd bei einem Auswärts-Doppelspieltag auf die Probe gestellt.