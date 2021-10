Herbertshofer Siegesserie endet im Derby

Trotz Niederlage gegen den TTC Langweid II weiter Tabellenführer

Mit einem Sieg und einer Niederlage kann das erste Damenteam des TSV Herbertshofen weiterhin die Tabellenführung in der Tischtennis-Verbandsoberliga verteidigen.

Souverän zeigte sich das Team dabei im Duell mit dem SV Niederbergkirchen. Trotz einer Punkteteilung in den Doppeln gestalteten Madeleine Wagner, Gudrun Herfert, Dagmar Petersen und Sarah Härpfer ihre Einzel erfolgreich, sodass am Ende ein klarer 8:4-Erfolg zu Buche stand.

Zum wahren Spitzenspiel kam es dann im Landkreisduell mit der zweiten Mannschaft des TTC Langweid. In den Doppeln siegten Wagner/Herfert gegen Seiler/Maiershofer, gleichzeitig mussten sich Petersen/Hallmann gegen Eliasova/ Kitaev geschlagen geben.

Auch in den Einzeln taten sich die Lechtaler, bei denen diesmal Pia Hallmann anstelle von Sarah Härpfer an der Platte stand, schwer. Hier ging es zwar oft eng zur Sache, am Ende behielten aber die Gäste aus Langweid in Person von Barbara Sailer, Marie Eliasova (geb. Krazelova), Sandra Maiershofer und Anastasia Kitaev meist die Oberhand. Lediglich Gudrun Herfert und Pia Hallmann konnten auf Seiten der Herbertshofer noch zwei Siege zum 3:8-Endstand beitragen. Damit stehen nun beide Teams punktgleich an der Tabellenspitze, lediglich das bessere Satzverhältnis spricht für den TSV.

Das 2. Frauenteam des TTC Langweid ist nach einem Fehlstart jetzt gut in der Spur. Das Team um Mannschaftsführerin Barbara Seiler gewann vor dem Nachbarschaftsderby in Herbertshofen auch beim SV Kirchdorf mit 8:6.

Das TTC-Quartett fühlte sich in Kirchdorf in der Außenseiterrolle wohl. Das 1:1 durch einen Sieg des Abwehrduos Seiler/Maiershofer deutete bereits auf ein knappes Ergebnis hin. Am Ende freute man sich über einen verdienten Sieg, zu dem alle Spielerinnen ihren Beitrag leisteten: Barbara Seiler (3), Anastasia Kitäev (2), Sandra Maiershofer (2) und Anna Kaps.

Ebenfalls ganz vorne in der Tabelle steht die zweite Mannschaft des TSV Herbertshofen in der Landesliga nach einem 8:3-Erfolg über den TSV Murnau. Das Doppel Hallmann/Härpfer, Sabrina Trieb, Pia Hallmann, Sarah Härpfer und Martina Trieb brachten den Sieg souverän ins Ziel. (mmer/jug)